Зеленський: Запропоную Росії обміняти Курську область на частину окупованої території України

За його словами, всі українські території важливі і якогось пріоритету немає

Володимир Зеленський (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Президент Володимир Зеленський планує запропонувати Росії прямий обмін частини Курської області на частину окупованої території України. Про це голова держави розповів в інтерв'ю британській газеті The Guardian.

Зеленський хоче запропонувати такий обмін у випадку, якщо американському президенту Дональду Трампу вдасться всадити Україну та РФ за стіл переговорів.

Президент додав, що не знає, яку частину окупованої території України попросить в обмін на Курщину.

"Я не знаю, подивимось. Але всі наші території важливі, пріоритету немає", – зазначив український лідер.

За даними українського OSINT-проєкту Deepstate, наразі Сили оборони контролюють 421,75 кв. км у Курській області, ще 165,32 км кв. – сіра зона, чий статус невідомий.

Раніше Deepstate повідомляв, що за січень 2025-го РФ окупувала 325 км кв. території України: "Ворог продовжує вести активні наступальні дії на багатьох ділянках, але майже всюди вдається сповільнити темпи наступу". Проєкт UA War Infographics заявляв, що за 2024 рік росіянам вдалося окупувати понад 2800 км кв.

Синє – території Курщини, які контролює Україна (Мапа: Deepstate)