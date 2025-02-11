Десантники Збройних Сил України разом з іншими підрозділами здійснили успішний наступ на одному з напрямків у Курській області РФ. Командування Десантно-штурмових військ показало відео бою.

Зокрема, у взаємодії з підрозділами Сил підтримки, бойового та логістичного забезпечення десантники 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ успішно провели наступ на Курщині.

"У результаті стрімкого й неочікуваного для противника маневру, були зайняті нові рубежі та значно покращено тактичне положення", – йдеться у повідомленні.

31 січня 2025 року Генштаб повідомив, що Сили оборони уразили командний пункт угруповання військ "Курськ", яке базувалося в місті Рильськ.

Згодом Зеленський повідомив, що внаслідок удару загинули 20 офіцерів, зокрема з Північної Кореї.

На початку лютого була інформація, що на певний час КНДРівців вивели із зони бойових дій у Курській області через великі втрати, але 7 лютого стало відомо, що Росія знову залучила північнокорейських військових до боїв, на цьому напрямку відбулися нові штурми.

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