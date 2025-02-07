Зеленський заявив, що північнокорейські війська знову воюють на Курському напрямку

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія знову залучила північнокорейських військових до боїв у Курській області, на цьому напрямку відбулися нові штурми. За його словами, українські сили знищили сотні російських і північнокорейських військових.

Президент зазначив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про ситуацію на Донеччині та в районі Курської області.

Зеленський наголосив, що бої на території РФ важливі, оскільки це стримує ворога і не дає йому збільшити тиск на українські міста. Він також зазначив, що 60 000 російських військових, які зараз перебувають у Курській області, не змогли посилити угруповання окупантів на Донеччині, зокрема в районі Покровська.

29 січня 2025 року ЦПД повідомив, що в Курській області військові з Північної Кореї проводять "роботу над помилками" з російськими командирами та власними офіцерами, але рано говорити, що вони не продовжать активну участь у війні.

31 січня Newsweek повідомив, що КНДРівці імітують туберкульоз для того, щоб не їхати на фронт у Росію.

2 лютого Зеленський повідомив, що Росія та КНДР втратили десятки офіцерів через удар ЗСУ в Курській області.