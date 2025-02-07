Зеленський заявив, що північнокорейські війська знову воюють на Курському напрямку
Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія знову залучила північнокорейських військових до боїв у Курській області, на цьому напрямку відбулися нові штурми. За його словами, українські сили знищили сотні російських і північнокорейських військових.

Президент зазначив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про ситуацію на Донеччині та в районі Курської області.

Зеленський наголосив, що бої на території РФ важливі, оскільки це стримує ворога і не дає йому збільшити тиск на українські міста. Він також зазначив, що 60 000 російських військових, які зараз перебувають у Курській області, не змогли посилити угруповання окупантів на Донеччині, зокрема в районі Покровська.

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