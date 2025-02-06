Україна може видати Південній Кореї полонених солдатів КНДР, але переговори ще не ведуться
Україна може обговорити з Південною Кореєю питання видавання двох полонених північнокорейських солдатів. Про це сказав посол України у Північній Кореї Дмитро Пономаренко в інтерв'ю The Korean Times.
Посол наголосив, що офіційні переговори ще не розпочато. Але якщо полонені відмовляться повертатися на батьківщину, то Україна готова до співпраці та проведе консультацію із Сеулом щодо умов їх передання.
"З огляду на загрозу життю та свободі північнокорейських військовослужбовців у разі їх репатріації в КНДР, а також у разі їх відмови повернутися, ми відкриті для діалогу з міжнародними партнерами, зокрема з Республікою Корея, щодо можливостей їх передання третім країнам", – сказав він.
Після захоплення полонених солдатів КНДР у Південній Кореї також заявляли, що хочуть обговорити з українською стороною можливість їхнього видавання у разі, якщо солдати висловлять таке бажання.
Але якщо полонені захочуть повернутися додому в КНДР, то Україна буде зобов'язана репатріювати їх, підкреслив посол.
Щодо переговорів з КНДР стосовно повернення їхніх солдатів додому, то Пономаренко зазначив, що це питання дуже делікатне і, щоб не допустити негативного впливу на обмінний процес, поки що краще утриматися від коментарів.
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