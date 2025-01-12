Полонений солдат з КНДР заявив про значні втрати серед них – розвідка Південної Кореї
Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила, що Україна взяла у полон двох солдатів з КНДР. Один з них заявив про значні втрати серед північнокорейських військових, передає слова відомства сеульська інформаційна агенція Yonhap.
"[Ми] продовжимо ділитися інформацією щодо північнокорейських полонених у тісній співпраці з українськими розвідувальними органами", – заявили у південнокорейській розвідці.
У відомстві зазначили, що стан двох поранених полонених не критичний.
За оцінками південнокорейських посадовців, Північна Корея надіслала близько 11 000 солдатів для підтримки Росії у її війні проти України.
У грудні Національна розвідслужба повідомляла корейським парламентарям про такі втрати КНДР: щонайменше 100 ліквідованих і близько 1000 поранених військових.
Втрати Північної Кореї у 1000 солдатів озвучував і міністр оборони США Ллойд Остін. Натомість президент Володимир Зеленський повідомляв, що КНДР втратила 4000 військових.
- 11 січня Зеленський повідомив, що українські захисники в Курській області взяли у полон двох солдатів з Північної Кореї. Це перші військові з КНДР, які потрапили до українського полону й вижили після отриманих раніше поранень.
- СБУ повідомила, що полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії з розвідкою Південної Кореї.
- В одного з північнокорейських військових, якого взяли у полон українські бійці у Курській області, знайшли військовий квиток на ім'я реального росіянина.