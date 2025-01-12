Полонений солдат з КНДР заявив про значні втрати серед них – розвідка Південної Кореї

"[Ми] продовжимо ділитися інформацією щодо північнокорейських полонених у тісній співпраці з українськими розвідувальними органами", – заявили у відомстві

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила, що Україна взяла у полон двох солдатів з КНДР. Один з них заявив про значні втрати серед північнокорейських військових, передає слова відомства сеульська інформаційна агенція Yonhap.

"[Ми] продовжимо ділитися інформацією щодо північнокорейських полонених у тісній співпраці з українськими розвідувальними органами", – заявили у південнокорейській розвідці.

У відомстві зазначили, що стан двох поранених полонених не критичний.

За оцінками південнокорейських посадовців, Північна Корея надіслала близько 11 000 солдатів для підтримки Росії у її війні проти України.

У грудні Національна розвідслужба повідомляла корейським парламентарям про такі втрати КНДР: щонайменше 100 ліквідованих і близько 1000 поранених військових.

Втрати Північної Кореї у 1000 солдатів озвучував і міністр оборони США Ллойд Остін. Натомість президент Володимир Зеленський повідомляв, що КНДР втратила 4000 військових.