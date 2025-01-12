Пленный солдат из КНДР заявил о значительных потерях среди них – разведка Южной Кореи

"[Мы] продолжим делиться информацией о северокорейских пленных в тесном сотрудничестве с украинскими разведывательными органами", – заявили в службе

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Национальная разведывательная служба Южной Кореи подтвердила, что Украина взяла в плен двух солдат из КНДР. Один из них заявил о значительных потерях среди северокорейских военных, передает слова ведомства сеульское информационное агентство Yonhap.

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"[Мы] продолжим делиться информацией о северокорейских пленных в тесном сотрудничестве с украинскими разведывательными органами", – заявили в южнокорейской разведке.

В ведомстве отметили, что состояние двух раненых пленных не критическое.

По оценкам южнокорейских чиновников, Северная Корея послала около 11 000 солдат для поддержки России в ее войне против Украины.

В декабре Национальная разведслужба сообщала корейским парламентариям о таких потерях КНДР: по меньшей мере, 100 ликвидированных и около 1000 раненых военных.

Потери Северной Кореи в 1000 солдат озвучивал и министр обороны США Ллойд Остин. В то же время президент Владимир Зеленский сообщал, что КНДР потеряла 4000 военных.