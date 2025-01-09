Пентагон: Россия потеряла более двух третей своей армии, которая была в начале вторжения

Ллойд Остин (Фото: Пентагон)

Российские потери превысили две трети общей численности армии РФ, которая была до начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции после заседания контактной группы по помощи Украины в формате "Рамштайн".

По словам чиновника, Россия потеряла более 700 000 военных в Украине – это больше, чем она потеряла во всех вместе взятых конфликтах после Второй мировой войны.

Остин отметил, что только в ноябре 2024-го РФ теряла около 1500 военных в сутки.

Поскольку добровольцы не могут компенсировать такие "ошеломляющие потери", Кремлю пришлось привлекать заключенных и солдат-контрактников, отметил министр.

Он добавил, что Россия бросает на войну войска из КНДР – и это "еще один явный признак отчаяния Путина".

Также Остин заявил, что потери Северной Кореи составляют более 1000 солдат с момента, как они были привлечены к войне против Украины в декабре 2024-го.

Во время Рамштайна президент Зеленский заявил, что Северная Корея потеряла 4000 солдат, но "задешево приобретает опыт" для распространения войны.

Генеральный штаб ВСУ оценивает российские потери в 803 100 убитых и раненых военных по состоянию на 9 января.