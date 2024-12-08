Зеленский: За время полномасштабной войны Украина потеряла погибшими 43 000 воинов

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Во время полномасштабной войны безвозвратные потери Украины составили 43 000 военнослужащих. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, обновленные данные о российских потерях превышают 750 000 человек. Это 198 000 убитых и более 550 000 раненых.

"Наши люди ценой своих жизней защищают свой дом, и каждая жизнь наших воинов и наших гражданских ценна для нас. С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 000 воинов, погибших на поле боя", – заявил Зеленский.

Он добавил, что зафиксировано 370 000 случаев оказания помощи раненым, и это с учетом того, что в украинской армии примерно 50% раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные.

Зеленский добавил, что одно из ключевых отличий между российской армией и Силами обороны – это уровень развития фронтовой медицины, который в украинской армии значительно выше.

По словам главы государства, с сентября этого года РФ "теряет на поле боя людей в соотношении пять и даже шесть против одного у нас".

"Так они хотят захватить больше земли, прежде чем давление мира на них может усилиться до невыносимого", — подчеркнул Зеленский.

Ранее 8 декабря новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы "потеряла в войне 400 000 солдат и еще больше гражданских". В то же время, потери РФ он оценил в 600 000 погибшими и ранеными.

25 февраля 2024 года Зеленский впервые назвал потери Украины за время полномасштабной войны. Тогда он заявил, что погибли 31 000 украинских военных.

Потери России по состоянию на 8 декабря, по данным Генштаба ВСУ, превышают 750 000 погибших и раненых.