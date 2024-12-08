Зеленский: За время полномасштабной войны Украина потеряла погибшими 43 000 воинов
Во время полномасштабной войны безвозвратные потери Украины составили 43 000 военнослужащих. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
По словам главы государства, обновленные данные о российских потерях превышают 750 000 человек. Это 198 000 убитых и более 550 000 раненых.
"Наши люди ценой своих жизней защищают свой дом, и каждая жизнь наших воинов и наших гражданских ценна для нас. С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 000 воинов, погибших на поле боя", – заявил Зеленский.
Он добавил, что зафиксировано 370 000 случаев оказания помощи раненым, и это с учетом того, что в украинской армии примерно 50% раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные.
Зеленский добавил, что одно из ключевых отличий между российской армией и Силами обороны – это уровень развития фронтовой медицины, который в украинской армии значительно выше.
По словам главы государства, с сентября этого года РФ "теряет на поле боя людей в соотношении пять и даже шесть против одного у нас".
"Так они хотят захватить больше земли, прежде чем давление мира на них может усилиться до невыносимого", — подчеркнул Зеленский.
Ранее 8 декабря новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы "потеряла в войне 400 000 солдат и еще больше гражданских". В то же время, потери РФ он оценил в 600 000 погибшими и ранеными.
- 25 февраля 2024 года Зеленский впервые назвал потери Украины за время полномасштабной войны. Тогда он заявил, что погибли 31 000 украинских военных.
- Потери России по состоянию на 8 декабря, по данным Генштаба ВСУ, превышают 750 000 погибших и раненых.