Трамп призвал "немедленно" прекратить огонь в Украине и начать переговоры

Дональд Трамп заявил, что Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и "прекратить безумие"

Дональд Трамп (Фото: Thibault Camus/EPA)

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал к немедленному прекращению огня в Украине и началу переговоров. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети Truth Social.

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Трамп в своей публикации утверждает, что диктатор Сирии Башар Асад убежал из страны. А РФ, во главе с диктатором Владимиром Путиным, больше не заинтересована в том, чтобы его защищать, ведь она потеряла интерес к Сирии из-за войны в Украине.

"Для России вообще не было никаких причин быть там. Они потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 000 российских солдат лежат ранеными или мертвыми в войне, которая никогда не должна была начинаться и может продолжаться вечно", — написал Трамп.

По его словам, Россия и Иран находятся в ослабленном состоянии. РФ – через Украину и ухудшение состояния экономики, а Иран – через Израиль и его боевые успехи.

Трамп отметил, что президент Владимир Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и "прекратить безумие". Он также заявил, что Украина якобы "потеряла в войне 400 000 солдат и еще больше гражданских".

"Следует немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней напрасно потеряно, слишком много семей уничтожено, и если это будет продолжаться, это может обернуться чем-то гораздо большим и гораздо худшим. Я хорошо знаю Владимира. Это его время действовать. Китай может помочь", – резюмировал Трамп.