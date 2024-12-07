Трамп: Похоже, РФ не способна удержать Сирию, она потеряла 600 000 солдат в Украине

Новоизбранный президент США предположил, что теперь россиянам, как, возможно, и диктатору Асаду, придется уйти из Сирии

Дональд Трамп (Фото: ALLISON DINNER / EPA)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп предположил, что Россия не в силах остановить наступление сирийской оппозиции, и подтвердил, что РФ потеряла 600 000 солдат в войне против Украины. Об этом он написал в своей соцсети Truth.

По его словам, бойцы оппозиции в Сирии предприняли "беспрецедентный шаг", полностью взяли под контроль "многочисленные города" во время хорошо скоординированного наступления и сейчас находятся в окрестностях Дамаска, очевидно, готовясь сделать "очень большой шаг к свержению Асада".

"Россия, поскольку она настолько связана в Украине и с потерями там более 600 000 солдат, кажется, неспособна остановить этот буквальный марш через Сирию, страну, которую они [россияне] защищали годами", – отметил Трамп.

Он традиционно обвинил своего предшественника-демократа Барака Обаму, что тот отказался выполнить свое обязательство по Сирии, и "начался ад, когда в дело вмешалась Россия".

Политик предположил, что теперь россиянам, как, возможно, и диктатору Башару Асаду, придется уйти из Сирии, и "это действительно может быть лучшее, что может с ними случиться".

"У Сирии никогда не было особой выгоды для России, кроме того, чтобы заставить Обаму выглядеть действительно глупо", – заявил республиканец.

Он подчеркнул, что Сирия не друг Штатов и его стране не следует вмешиваться в конфликт в ближневосточном государстве.

По состоянию на 7 декабря Генеральный штаб ВСУ сообщал, что Россия потеряла около 751 910 военных убитыми и ранеными.

На фоне успешного наступления сирийской оппозиции NYT со ссылкой на источники заявила о бегстве иранских военных и дипломатов из страны.