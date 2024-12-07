Иран эвакуировал топ-генералов "Кудс" и дипломатический корпус из Сирии – NYT

По данным источников, некоторые иранцы вылетают самолетом в столицу страны Тегеран, а другие едут наземным транспортом в Ливан, Иран и порт Латакия

Иранский флаг (Иллюстративное фото: EPA)

Утром пятницы, 6 декабря, Иран начал эвакуировать своих военных командиров и персонал из Сирии, сообщили изданию The New York Times неназванные региональные чиновники и трое иранских чиновников.

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Это признак неспособности Ирана помочь диктатору Башару Асаду сохранить власть, когда он столкнулся с возобновленным наступлением повстанцев, отмечает медиа.

Чиновники отметили, что среди эвакуированных в соседние Ирак и Ливан были топ-командиры могущественных иранских сил "Кудс", зарубежного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В частности, по данным источников, два высокопоставленных генерала "Кудс", направленных для консультирования сирийской армии, бежали в Ирак.

Иранские чиновники, двое из которых входят в Корпус, и региональные чиновники сообщили, что также эвакуируются личный состав КСИР, часть иранского дипломатического персонала, их семьи и гражданские лица.

Собеседники NYT сообщили об эвакуации в посольстве Ирана в Дамаске и на базах КСИР, по меньшей мере часть сотрудников посольства уехала.

По данным источников, некоторые иранцы вылетают на самолете в столицу страны Тегеран, а другие выезжают наземным транспортом в Ливан, Иран и сирийский порт Латакия.

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Ранее на этой неделе министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи посетил Дамаск, где встретился с диктатором Асадом и пообещал полную поддержку своей страны.

Но уже 6 декабря в столице Ирака Багдаде он сделал более неоднозначное заявление: "Мы не предсказатели. Все, на что будет воля Божия, произойдет, но сопротивление исполнит свой долг".

Как и Россия, Иран был самым влиятельным сторонником сирийского режима на протяжении 13 лет, посылал ему советников и командиров на базы и передовую и поддерживал его ополченцев. Также Иран использовал Сирию как ключевой маршрут для снабжения оружием ливанской группировки "Хезболла".

7 декабря сирийские повстанцы взяли под свой контроль четвертый крупный населенный пункт – город Дараа. Также оппозиция продвинулась к окраине Хомса.