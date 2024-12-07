Сирийские повстанцы взяли город Дараа. Армия Асада потеряла уже четвертый населенный пункт

Сирийские повстанцы взяли город Дараа. Армия Асада потеряла уже четвертый населенный пунктисправлено
Сирийские повстанцы заявили, что 7 декабря взяли под свой контроль четвертый населенный пункт – город Дараа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информаторов среди повстанцев, однако официальной информации от военных или правительства Асада не поступало.
Неназванные собеседники сообщили, что военные Асада согласились организованно вывести войска из города в Дамаск, что в 100 км на север. По словам повстанцев, вечером 6 декабря они продвинулись к окраине центрального города Хомс.
Отмечается, что в случае захвата Хомса Дамаск будет отрезан от меньшинства сил Асада, а также от военно-морской и авиабаз его российских союзников.
Коалиция повстанцев призвала силы, лояльные к правительству Асада в Хомсе, дезертировать. Местные жители сообщают, что из города бегут "тысячи людей" в прибрежные районы Латакия и Тартус.
Дараа расположен на границе с Иорданией.
ИСПРАВЛЕНО в 10:40. В предыдущей версии вместо "сирийских повстанцев" были использованы "курдские силы". Редакция LIGA.net приносит свои извинения.
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