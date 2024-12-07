Сирийские повстанцы взяли город Дараа. Армия Асада потеряла уже четвертый населенный пункт

Сирийские повстанцы (Фото: ЕРА)

Сирийские повстанцы заявили, что 7 декабря взяли под свой контроль четвертый населенный пункт – город Дараа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информаторов среди повстанцев, однако официальной информации от военных или правительства Асада не поступало.

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Неназванные собеседники сообщили, что военные Асада согласились организованно вывести войска из города в Дамаск, что в 100 км на север. По словам повстанцев, вечером 6 декабря они продвинулись к окраине центрального города Хомс.

Отмечается, что в случае захвата Хомса Дамаск будет отрезан от меньшинства сил Асада, а также от военно-морской и авиабаз его российских союзников.

Коалиция повстанцев призвала силы, лояльные к правительству Асада в Хомсе, дезертировать. Местные жители сообщают, что из города бегут "тысячи людей" в прибрежные районы Латакия и Тартус.

Справка. Город Дараа в 2011 году был местом "зарождения" восстания против президента Башара Асада. До начала гражданской войны население города было около 100 000 человек.

Дараа расположен на границе с Иорданией.

ИСПРАВЛЕНО в 10:40. В предыдущей версии вместо "сирийских повстанцев" были использованы "курдские силы". Редакция LIGA.net приносит свои извинения.