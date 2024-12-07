Сирійські повстанці взяли місто Дараа. Армія Асада втратила вже четвертий населений пункт

Сирійські повстанці взяли місто Дараа. Армія Асада втратила вже четвертий населений пунктвиправлено
Сирійські повстанці заявили, що 7 грудня взяли під свій контроль четвертий населений пункт – місто Дараа. Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформаторів серед повстанців, проте офіційної інформації від військових чи уряду Асада не надходило.
Неназвані співрозмовники повідомили, що військові Асада погодилися організовано вивести війська з міста до Дамаску, що за 100 км на північ. За словами повстанців, увечері 6 грудня вони просунулися до околиці центрального міста Хомс.
Зазначається, що у разі захоплення Хомса Дамаск буде відрізаний від меншості сил Асада, а також військово-морської та авіабаз його російських союзників.
Коаліція повстанців закликала сили, лояльні до уряду Асада у Хомсі, дезертувати. Місцеві жителі повідомляють, що з міста тікають "тисячі людей" у прибережні райони Латакія та Тартус.
Дараа розташоване на кордоні з Йорданією.
ВИПРАВЛЕНО о 10:40. У попередній версії замість "сирійські повстанці" було використано "курдські сили". Редакція LIGA.net просить вибачення.
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