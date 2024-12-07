Сирійські повстанці взяли місто Дараа. Армія Асада втратила вже четвертий населений пункт

Сирійські повстанці (Фото: ЕРА)

Сирійські повстанці заявили, що 7 грудня взяли під свій контроль четвертий населений пункт – місто Дараа. Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформаторів серед повстанців, проте офіційної інформації від військових чи уряду Асада не надходило.

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Неназвані співрозмовники повідомили, що військові Асада погодилися організовано вивести війська з міста до Дамаску, що за 100 км на північ. За словами повстанців, увечері 6 грудня вони просунулися до околиці центрального міста Хомс.

Зазначається, що у разі захоплення Хомса Дамаск буде відрізаний від меншості сил Асада, а також військово-морської та авіабаз його російських союзників.

Коаліція повстанців закликала сили, лояльні до уряду Асада у Хомсі, дезертувати. Місцеві жителі повідомляють, що з міста тікають "тисячі людей" у прибережні райони Латакія та Тартус.

Довідка. Місто Дараа у 2011 році було місцем "зародження" повстання проти президента Башара Асада. До початку громадянської війни населення міста складало близько 100 000 осіб.

Дараа розташоване на кордоні з Йорданією.

ВИПРАВЛЕНО о 10:40. У попередній версії замість "сирійські повстанці" було використано "курдські сили". Редакція LIGA.net просить вибачення.