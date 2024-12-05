Сирійські повстанці увійшли в Хаму, витісняючи армію Асада з ключового міста
Сирія (Фото: Mohammed Al Rifai/EPA)

Сирійські повстанці витіснили урядові сили з міста Хама в четвер, 5 грудня, завдавши нового удару диктатору Башару Асаду та його російським й іранським союзникам. Про це повідомило агентство Reuters.

Урядові сили заявили, що передислокувалися за межі міста, "щоб зберегти життя мирних жителів і запобігти бойовим діям у містах" після того, що вони назвали інтенсивними зіткненнями.

Водночас повстанці стверджують, що вони захопили райони на північному сході міста, увійшли в центральну в'язницю, звільнивши людей. Телеканал Al Jazeera показав кадри перебування повстанців у місті.

Захоплення Хами, яка залишалася в руках уряду протягом громадянської війни, спричиненої повстанням проти Асада у 2011 році, сколихне Дамаск і спричинить побоювання продовження маршу повстанців на південь, йдеться у матеріалі.

ДОВІДКА.

Хама – місто на березі річки Оронт в центральній частині Сирії, за 47 км на північ від Хомса та за 209 км від столиці країни, Дамаска. Населення міста – близько 700 000 людей. Хама входить до п’ятірки міст Сирії за кількістю населення після Дамаска, Алеппо, Хомса та Латакії.

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