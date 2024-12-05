Сирійські повстанці увійшли в Хаму, витісняючи армію Асада з ключового міста
Сирійські повстанці витіснили урядові сили з міста Хама в четвер, 5 грудня, завдавши нового удару диктатору Башару Асаду та його російським й іранським союзникам. Про це повідомило агентство Reuters.
Урядові сили заявили, що передислокувалися за межі міста, "щоб зберегти життя мирних жителів і запобігти бойовим діям у містах" після того, що вони назвали інтенсивними зіткненнями.
Водночас повстанці стверджують, що вони захопили райони на північному сході міста, увійшли в центральну в'язницю, звільнивши людей. Телеканал Al Jazeera показав кадри перебування повстанців у місті.
Захоплення Хами, яка залишалася в руках уряду протягом громадянської війни, спричиненої повстанням проти Асада у 2011 році, сколихне Дамаск і спричинить побоювання продовження маршу повстанців на південь, йдеться у матеріалі.
Хама – місто на березі річки Оронт в центральній частині Сирії, за 47 км на північ від Хомса та за 209 км від столиці країни, Дамаска. Населення міста – близько 700 000 людей. Хама входить до п’ятірки міст Сирії за кількістю населення після Дамаска, Алеппо, Хомса та Латакії.
- 27 листопада сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада в західній частині провінції Алеппо.
- Уже 29 листопада стало відомо, що повстанці вперше з 2016 року увійшли до міста Алеппо. На той момент було відомо, що опозиція захопила понад 50 сіл і далі наступає на стратегічно важливі об'єкти, просуваючись вглиб Алеппо.
- 30 листопада військові режиму Асада оголосили про "тимчасове виведення військ" з Алеппо.
- 2 грудня ГУР повідомило, що росіяни тікають з Дамаску та залишили декілька баз у Сирії.
- Того самого дня у МЗС заявили, що основну відповідальність за загострення ситуації в Сирії несуть Росія та Іран.