Сирійські повстанці увійшли в Хаму, витісняючи армію Асада з ключового міста

Сирія (Фото: Mohammed Al Rifai/EPA)

Сирійські повстанці витіснили урядові сили з міста Хама в четвер, 5 грудня, завдавши нового удару диктатору Башару Асаду та його російським й іранським союзникам. Про це повідомило агентство Reuters.

Урядові сили заявили, що передислокувалися за межі міста, "щоб зберегти життя мирних жителів і запобігти бойовим діям у містах" після того, що вони назвали інтенсивними зіткненнями.

Водночас повстанці стверджують, що вони захопили райони на північному сході міста, увійшли в центральну в'язницю, звільнивши людей. Телеканал Al Jazeera показав кадри перебування повстанців у місті.

Захоплення Хами, яка залишалася в руках уряду протягом громадянської війни, спричиненої повстанням проти Асада у 2011 році, сколихне Дамаск і спричинить побоювання продовження маршу повстанців на південь, йдеться у матеріалі.

ДОВІДКА. Хама – місто на березі річки Оронт в центральній частині Сирії, за 47 км на північ від Хомса та за 209 км від столиці країни, Дамаска. Населення міста – близько 700 000 людей. Хама входить до п’ятірки міст Сирії за кількістю населення після Дамаска, Алеппо, Хомса та Латакії.

27 листопада сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада в західній частині провінції Алеппо.

Уже 29 листопада стало відомо, що повстанці вперше з 2016 року увійшли до міста Алеппо. На той момент було відомо, що опозиція захопила понад 50 сіл і далі наступає на стратегічно важливі об'єкти, просуваючись вглиб Алеппо.

30 листопада військові режиму Асада оголосили про "тимчасове виведення військ" з Алеппо.

2 грудня ГУР повідомило, що росіяни тікають з Дамаску та залишили декілька баз у Сирії.

Того самого дня у МЗС заявили, що основну відповідальність за загострення ситуації в Сирії несуть Росія та Іран.