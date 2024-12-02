Загострення ситуації в Сирії. В МЗС заявили, що основну відповідальність несуть Росія та Іран

Військово-технічна співпраця РФ та Ірану дестабілізує безпекову ситуацію як в Європі, так і на Близькому Сході, йдеться в заяві

Сирія (Ілюстративне фото: Bilal Al Hammoud/EPA)

Сирія переживає новий небезпечний етап війни, який може призвести до непередбачуваних наслідків для регіонального миру та безпеки, а основну відповідальність за це несуть Іран та Росія. Так українське Міністерство закордонних справ відреагувало на загострення ситуації в Сирії.

Понад 13 років війни у Сирії принесли народу цієї країни неймовірний біль та страждання. Більше пів мільйона сирійців загинули, мільйони стали біженцями та вимушеними переселенцями.

У МЗС стверджують, що страждання і негаразди сирійців стали результатом правління злочинного режиму Башара Асада, який упродовж десятиліть не лише проводив безжалісну політику придушення власного народу, але й перетворив територію Сирії на полігон для інших злочинних режимів — російського та іранського, а також їхніх проксі-сил, зокрема угруповання Хезболла.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що ще у 2016 році Асад визнав окупацію Криму, а після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році активно допомагав російським загарбникам, надсилаючи найманців для війни проти України.

"Нині не минає й ночі, щоб українці не перебували під загрозою через нальоти іранських "шахедів", які Росія використовує, щоб зробити нестерпним життя цивільних людей. Поглиблена військово-технічна співпраця Росії та Ірану вже сьогодні дестабілізує безпекову ситуацію як в Європі, так і на Близькому Сході", – йдеться у заяві.

У МЗС наголосили, що Москва та Тегеран несуть основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії. Злочини, скоєні режимами Асада, Путіна та іранських аятол проти сирійців, поставили під загрозу виживання Сирії як єдиної незалежної держави.

Путін та його союзники в Ірані й зараз докладають усіх зусиль, аби не втратити контроль над маріонетковим сирійським режимом, який асоціюється більшістю сирійців із нелюдською жорстокістю, тиранією та злочинами, йдеться у заяві.

"Переконані, що шлях до стабільної, вільної та демократичної Сирії лежить через реалізацію положень резолюцій Ради безпеки ООН 2254 та 2118, а також загальнонаціональний інклюзивний діалог", – наголосили у відомстві.

27 листопада сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада в західній частині провінції Алеппо.

Уже 29 листопада стало відомо, що повстанці вперше з 2016 року увійшли до міста Алеппо. На той момент було відомо, що опозиція захопила понад 50 сіл і далі наступає на стратегічно важливі об'єкти, просуваючись вглиб Алеппо.

30 листопада військові режиму Асада оголосили про "тимчасове виведення військ" з Алеппо, одного з двох найбільших міст Сирії.

2 грудня ГУР повідомило, що росіяни тікають з Дамаску та залишили декілька баз у Сирії.