Reuters: На підмогу силам Асада у Сирію перекинули сотні іракських бійців

Сирія (Ілюстративне фото: Bilal Al Hammoud/EPA)

Декілька сотень іракських ополченців, підтримуваних Іраном, вирушили до Сирії, аби допомогти військам сирійського диктатора Башара Асада боротися із повстанцями, які захопили Алеппо. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваних співрозмовників у Іраку та Сирії.

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Увечері 1 грудня щонайменше 300 бійців потрапили до Сирії ґрунтовими дорогами, щоб уникнути офіційного перетину кордону, розповіли двоє співрозмовників у спецслужбах Іраку.

"Це свіже підкріплення, яке надсилається на допомогу нашим товаришам на передовій на півночі", — повідомив сирійський високопосадовець, додавши, що бійці переправлялися невеликими групами, щоб уникнути авіаударів.

У матеріалі йдеться, що союзні регіональні угруповання вже давно є невіддільною частиною успіху проурядових сил Сирії, які брали участь у придушенні повстанців ще у 2011 році й вже давно мають власні бази у країні.

2 грудня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що сирійські військові здатні протистояти повстанцям, але, говорячи про регіональні угруповання, які підтримує Тегеран, він додав, що "групи опору допоможуть і Іран надасть будь-яку необхідну підтримку".

27 листопада сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада в західній частині провінції Алеппо.

Уже 29 листопада стало відомо, що повстанці вперше з 2016 року увійшли до міста Алеппо. На той момент було відомо, що опозиція захопила понад 50 сіл і продовжує наступ на стратегічно важливі об'єкти, просуваючись вглиб Алеппо.

30 листопада військові режиму Асада оголосили про "тимчасове виведення військ" з Алеппо, одного з двох найбільших міст Сирії.