ГУР: Росіяни тікають з Дамаску та залишили декілька баз у Сирії
Росіяни стали тікати зі столиці Сирії Дамаску, ситуація для них у цій країні погіршується, повідомило Головне управління розвідки.
За даними відомства, опозиційні до режиму Башара Асада сили активно просуваються на південь Сирії, відбулися перші міські бої у містах Хама, Хомс та Сувейда.
ГУР зазначає: військовий контингент РФ утік із Хами й евакуювався до бази "Хмеймім", а очільник місцевого координаційного штабу росіян генерал-полковник Олександр Журавльов констатував, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада.
У підконтрольній режиму столиці Сирії Дамаску розпочалися перші збройні заворушення – і російські військові, і дипломати "аврально й терміново" почали залишати місто, заявила розвідка.
До того ж, додає відомство, росіяни втекли також із військової бази в місті Хан-Шейхун, залишивши там "значний арсенал озброєнь і техніки".
А вже 1 грудня літаки РФ завдали авіаударів у районах міста – ймовірною метою атаки ГУР називає знищення російської військової техніки, що перейшла до опозиційних сил.
"На тлі панічної втечі російських військ в арабомовних пабліках набула активного поширення новина про відставку командувача контингенту РФ генерала Киселя", – зазначила розвідка.
Згідно з її даними, до Москви "на килим" також викликали полковника Вадима Байкулова – той командував підрозділом російських спецпризначенців і тепер "має пояснити вождям", чому підлеглий йому особовий склад зазнав втрат убитими, а військова техніка в Алеппо була захоплена.
- 1 грудня ГУР повідомило, що на тлі втрат російських військ у Сирії Кремль відправив у відставку командувача свого угруповання в арабській республіці генерала Сергія Киселя.
Того ж дня російські та сирійські літаки завдали ударів по контрольованому опозицією місту Ідліб, загинули цивільні, повідомило Reuters із посиланням джерела. Тим часом диктатор Асад пообіцяв розгромити повстанців, які увійшли до Алеппо.
- Прямих підтверджень участі українських сил у сирійській війні немає. У липні з'явилося відео того, як спецпризначенці ГУР атакували базу росіян у Сирії. Ці дані підтверджував співрозмовник LIGA.net у спецслужбі, але офіційно воєнна розвідка не визнавала цього.