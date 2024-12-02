ГУР: Росіяни тікають з Дамаску та залишили декілька баз у Сирії

На базі у Хан-Шейхуні росіяни залишили "значний арсенал озброєнь і техніки" та вже завдали по району міста авіаударів

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Росіяни стали тікати зі столиці Сирії Дамаску, ситуація для них у цій країні погіршується, повідомило Головне управління розвідки.

За даними відомства, опозиційні до режиму Башара Асада сили активно просуваються на південь Сирії, відбулися перші міські бої у містах Хама, Хомс та Сувейда.

ГУР зазначає: військовий контингент РФ утік із Хами й евакуювався до бази "Хмеймім", а очільник місцевого координаційного штабу росіян генерал-полковник Олександр Журавльов констатував, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада.

У підконтрольній режиму столиці Сирії Дамаску розпочалися перші збройні заворушення – і російські військові, і дипломати "аврально й терміново" почали залишати місто, заявила розвідка.

До того ж, додає відомство, росіяни втекли також із військової бази в місті Хан-Шейхун, залишивши там "значний арсенал озброєнь і техніки".

А вже 1 грудня літаки РФ завдали авіаударів у районах міста – ймовірною метою атаки ГУР називає знищення російської військової техніки, що перейшла до опозиційних сил.

"На тлі панічної втечі російських військ в арабомовних пабліках набула активного поширення новина про відставку командувача контингенту РФ генерала Киселя", – зазначила розвідка.

Згідно з її даними, до Москви "на килим" також викликали полковника Вадима Байкулова – той командував підрозділом російських спецпризначенців і тепер "має пояснити вождям", чому підлеглий йому особовий склад зазнав втрат убитими, а військова техніка в Алеппо була захоплена.