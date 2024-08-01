Малі, Судан, Сирія. У ГУР кажуть – є ще кілька операцій зі знищення російських найманців

Деякі операції проти російських найманців уже відбулись і поки не висвітлювались у ЗМІ, а деякі ще на стадії підготовки, кажуть у ГУР

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Крім операцій зі знищення російських найманців у Судані, Сирії та Малі, було ще кілька, про які поки не розголошувалось у медіа, а також готуються подальші подібні заходи. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Коментуючи удар по російській базі у Сирії, Юсов традиційно сказав, що не може ані підтвердити, ані спростувати причетність до цього ГУР: "Але факт залишається фактом – хтось таки атакував цю російську базу в Сирії, є відповідні наслідки й ураження".

Відповідаючи на запитання про наслідки операції повстанців-туарегів у Малі, які знищили вагнерівців, Юсов наголосив, що подібне відбувається з російськими найманцями в різних місцях – нещодавно був Судан, потім Малі, Сирія, і "є ще декілька подій, які не отримали розголосу в ЗМІ поки що".

"Вочевидь, мова йде про те, що монополія у сфері бандитської піратської діяльності так званих російських ПВК у світі і в Африці точно добігає кінця. З’являються сили протидії, які можуть ставити цих злочинців на місце".

Він наголосив, що у цих подій є як іміджеві, так і військові наслідки. Зокрема, після знищення вагнерівців у Малі відомо про перекидання туди додаткових частин російських найманців з інших куточків Африки.

Щодо операції туарегів у Малі Юсов сказав, що кількість знищених росіян уточнюється. Полонених, за його словами, було більше, але деяких обміняли одразу на місці.

Коментуючи інформацію про те, що повстанці нібито хочуть передати Україні полонених вагнерівців, представник ГУР зазначив, що "стосовно даного чутливого питання треба ще зачекати".

Він запевнив, що подібні операції будуть відбуватись і надалі, і є інформація, що наразі "професійні патріотичні люди" готують наступні заходи для зменшення спроможностей держави-агресора як в Африці, так і в інших куточках світу.

На початку червня Kyiv Post показав відео, як спецпідрозділ ГУР "Хімік" разом з сирійською опозицією атакує російських найманців у Сирії.

29 липня Kyiv Post опублікував фото з повстанцями-туарегами у Малі – вони позували з українським прапором після того, як завдали поразки бойовикам терористичної Групи Вагнера.

31 липня стало відомо, що спецпідрозділ ГУР "Хімік" завдав нищівного удару по російській базі в Сирії. Це сталося наступного дня після зустрічі Путіна з Асадом у Кремлі.

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