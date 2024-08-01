Мали, Судан, Сирия. В ГУР говорят, есть еще несколько операций по уничтожению наемников РФ

Некоторые операции против российских наемников уже состоялись и пока не освещались в СМИ, а некоторые еще на стадии подготовки, говорят в ГУР

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Кроме операций по уничтожению российских наемников в Судане, Сирии и Мали было еще несколько, о которых пока не разглашалось в медиа, а также готовятся и дальнейшие подобные мероприятия. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Комментируя удар по российской базе в Сирии, Юсов традиционно сказал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть причастность к этому ГУР: "Но факт остается фактом – кто-то атаковал эту российскую базу в Сирии, есть соответствующие последствия и поражения".

Отвечая на вопросы о последствиях операции повстанцев-туарегов в Мали, уничтоживших вагнеровцев, Юсов подчеркнул, что подобное происходит с российскими наемниками в разных местах – недавно был Судан, затем Мали, Сирия, и "есть еще несколько событий, которые не получили огласки в СМИ пока что".

"Очевидно, речь идет о том, что монополия в сфере бандитской пиратской деятельности так называемых российских ЧВК в мире и в Африке точно подходит к концу. Появляются силы противодействия, которые могут ставить этих преступников на место".

Он подчеркнул, что у этих событий есть как имиджевые, так и военные последствия. В частности, после уничтожения вагнеровцев в Мали известно о переброске туда дополнительных частей российских наемников из других уголков Африки.

Относительно операции туарегов в Мали Юсов сказал, что количество уничтоженных россиян уточняется. Пленных, по его словам, было больше, но некоторых обменяли сразу на месте.

Комментируя информацию о том, что повстанцы якобы хотят передать Украине пленных вагнеровцев, представитель ГУР отметил, что "относительно данного чувствительного вопроса нужно еще подождать".

Он заверил, что подобные операции будут происходить и в дальнейшем, и есть информация, что "профессиональные патриотические люди" готовят следующие мероприятия для уменьшения способностей государства-агрессора как в Африке, так и в других уголках мира.

В начале июня Kyiv Post показал видео, как спецподразделение ГУР "Химик" вместе с сирийской оппозицией атакует российских наемников в Сирии.

29 июля Kyiv Post опубликовал фото с повстанцами-туарегами в Мали – они позировали с украинским флагом после нанесения поражение боевикам террористической Группы Вагнера.

31 июля стало известно, что спецподразделение ГУР "Химик" нанесло сокрушительный удар по российской базе в Сирии. Это произошло на следующий день после встречи Путина с Асадом в Кремле.

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