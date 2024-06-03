Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны "Химик" вместе с сирийской оппозицией атакует российских наемников, которые воюют на стороне режима Башара Асада в Сирии. Об этом LIGA.net сообщил источник в спецслужбах. Издание Kyiv Post публикует соответствующее видео.

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По данным собеседника, активные боевые действия продолжаются в южной части страны, в частности на Голанских высотах, где сейчас сосредоточены российские войска.

Он отметил, что с начала года повстанцы при поддержке украинских бойцов нанесли многочисленные удары по российским военным объектам, которые под контролем так называемой "группировки сил Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике".

Собеседник рассказал LIGA.net, что под регулярными атаками вражеские блокпосты, опорные пункты, пешие патрули, колонны военной техники и другие объекты.

На видео, датированном мартом 2024 года, видно, как украинские спецназовцы ГУР и сирийские повстанцы уничтожают российских наемников в Сирии.

7 мая 2022 года стало известно, что российский диктатор Путин приказал перебросить воинские части РФ из Сирии в Украину, чтобы ускорить захват Донбасса.

В конце июня того же года Сирия стала первой страной после России, признавшей "независимыми республиками" оккупированные РФ территории Донбасса. После этого Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией.

15 ноября 2023 года во Франции суд выдал ордера на арест диктатора Сирии Башара Асада, его брата Махера аль-Асада и еще двух высокопоставленных сирийских чиновников в связи с применением химического оружия против гражданского населения.

12 февраля 2024 года сообщалось, что на аэродроме Шайрат в Сирии проходят тренировки российских захватчиков и местных наемников. Их обучают управлению дронами иранского производства для войны против Украины.

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