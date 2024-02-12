ГУР: В Сирии тренируют российских дроводов и местных наемников для войны против Украины

Обучение управлению иранскими беспилотниками возглавляет один из командиров Хезболлы

Иранский дрон Ababil 3 (Фото: Минобороны Ирана)

На аэродроме Шайрата в Сирии проходят тренировки российских захватчиков и местных наемников. Их обучают управлению дронами иранского производства для войны против Украины. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

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По данным военной разведки, обучение для захватчиков проводят "Ливанская полиция Хезболлы" и "Иранская революционная гвардия" на территории сирийского аэродрома Шайрат.

Этот ливанско-иранско-российский учебный курс предусматривает овладение беспилотниками Shahed-136 и Ababil 3, а также дистанционно управляемыми самолетами Raad, отмечает ГУР.

Военные учения возглавляет один из командиров Хезболлы Камаль Абу Садик, специализирующийся на производстве и обслуживании беспилотников, сообщает ведомство.

Вместе с россиянами обучение проходят и наемники-сирийцы, которых РФ планирует задействовать в войне против Украины как операторов беспилотников, заключает военная разведка.

СПРАВКА. Ababil 3 – иранский дрон, который может использоваться как для разведки, так и в ударном варианте. Скорость полета – до 200 км/ч, радиус – 100-250 км, продолжительность – 4-8 часов, высота – 5 км (данные разнятся). Может нести управляемые бомбы Qaem с боеголовкой весом 1,7 кг и радиусом использования 6 км или управляемые ракеты Almas с дальностью 8 км. Ababil 3 – иранский дрон, который может использоваться как для разведки, так и в ударном варианте. Скорость полета – до 200 км/ч, радиус – 100-250 км, продолжительность – 4-8 часов, высота – 5 км (данные разнятся). Может нести управляемые бомбы Qaem с боеголовкой весом 1,7 кг и радиусом использования 6 км или управляемые ракеты Almas с дальностью 8 км.

17 октября 2023 года Центр нацсопротивления проинформировал, что находившиеся в Беларуси инструкторы из расформированной террористической Группы Вагнера принимают активное участие в тренировке боевиков Хезболлы в Сирии.

8 февраля 2024 года ГУР сообщило об успешной спецоперации своих киберспециалистов против российских захватчиков – по состоянию на тот день оккупанты жаловались на массовый сбой программы управления дронами.

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