ГУР: В Сирии тренируют российских дроводов и местных наемников для войны против Украины
На аэродроме Шайрата в Сирии проходят тренировки российских захватчиков и местных наемников. Их обучают управлению дронами иранского производства для войны против Украины. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.
По данным военной разведки, обучение для захватчиков проводят "Ливанская полиция Хезболлы" и "Иранская революционная гвардия" на территории сирийского аэродрома Шайрат.
Этот ливанско-иранско-российский учебный курс предусматривает овладение беспилотниками Shahed-136 и Ababil 3, а также дистанционно управляемыми самолетами Raad, отмечает ГУР.
Военные учения возглавляет один из командиров Хезболлы Камаль Абу Садик, специализирующийся на производстве и обслуживании беспилотников, сообщает ведомство.
Вместе с россиянами обучение проходят и наемники-сирийцы, которых РФ планирует задействовать в войне против Украины как операторов беспилотников, заключает военная разведка.
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