ГУР: Влаштували окупантам масовий збій у системі керування дронами – фото

Воєнна розвідка зазначає, що без доступу до серверів, керування дронами з пультів, імовірно, неможливе. Росіяни намагаються всіляко розв'язати проблему

Російський загарбник-оператор дрона (Фото: ресурс окупантів)

Головне управління розвідки Міноборони повідомило про чергову успішну спецоперацію своїх кіберфахівців проти російських загарбників – станом на 8 лютого окупанти скаржаться на масовий збій програми керування дронами.

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Це програмне забезпечення загарбники встановлюють для перепрошивки дронів китайської марки DJI під потреби ведення бойових дій, пояснює воєнна розвідка.

ГУР зазначає, що таке програмне забезпечення серед іншого дозволяє російським операторам дронів:

→ налаштовувати пульти управління та створювати нові;

→ захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт;

→ керувати дроном з комп’ютера (не через пульт).

За допомогою вебсерверів цей російський проєкт перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи "свій-чужий", пояснює спецслужба.

За попередніми даними, унаслідок кібератаки воєнної розвідки України сервери окупантів перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як "чуже" і відмовляє загарбникам у доступі.

"Без доступу до серверів, а отже ― до системи, керування безпілотниками з пультів, імовірно, неможливе", – зауважує ГУР.

Наразі росіяни намагаються всіляко розв'язувати проблему, зокрема, шляхом переходу в ручний режим управління, підсумовує воєнна розвідка.





Фото: ГУР

ДОВІДКА. Серед іншого, DJI виробляє і безпілотники Mavic ("мавіки"), які використовують і українські захисники, і російські загарбники. Ці безпілотники застосовують як для аеророзвідки, так і для скидання боєприпасів на противника (для цього встановлюється відповідна система). Серед іншого, DJI виробляє і безпілотники Mavic ("мавіки"), які використовують і українські захисники, і російські загарбники. Ці безпілотники застосовують як для аеророзвідки, так і для скидання боєприпасів на противника (для цього встановлюється відповідна система).

У листопаді 2023 року воєнна розвідка повідомила, що завдяки складній кібероперації здобуто великий обсяг закритих службових документів Росавіації — відомства РФ, що відповідає за цивільну авіацію.

У грудні кіберпідрозділи ГУР здійснили успішну спецоперацію на території Росії: відомство атакувало податкову систему агресора. Військова розвідка повідомила, що реанімація російської податкової системи в повному обсязі вже неможлива.

На початку січня 2024 року військова розвідка повідомила про отримання 100 гігабайтів секретних даних з російського підприємства ТОВ "Спеціальний технологічний центр", яке, зокрема, виробляє розвідувальні безпілотники "Орлан" для окупантів.

Наприкінці січня ГУР повідомило, що внаслідок успішних дій "невідомих кіберволонтерів" у Росії виник масштабний збій у роботі великого інтернет-провайдера "Акадо-телеком". Послугами компанії, зокрема, користується адміністрація російського диктатора, ФСБ і ФСО.

ГУР заявила про успішну кібератаку на території РФ, унаслідок якої було знищено базу даних Далекосхідного Науково-дослідного центру космічної гідрометеорології "Планєта" – десятки стратегічних компаній РФ тривалий час залишатимуться без критично важливої інформації та сервісів.

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