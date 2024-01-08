ГУР отримало 100 Гб даних про російського виробника дронів. Попередньо, на $1,5 млрд

Отримати інформацію вдалося за ефективної взаємодії з представниками громадянського суспільства та медіа

Орлан-10 (Фото: Вікіпедія)

Головне управління розвідки повідомило про отримання 100 гігабайтів секретних даних з російського підприємства ТОВ "Спеціальний технологічний центр", яке, зокрема, виробляє розвідувальні безпілотники "Орлан" для окупантів.

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"Вказане російське підприємство перебуває під санкціями з 2016 року. На його потужностях виробляють військове обладнання та техніку, що використовується армією РФ у війні проти України. Зокрема, на СТЦ виготовляють БпЛА "Орлан" різних модифікацій, цілу низку засобів радіоелектронної боротьби й розвідки, інші військову продукцію", – пише ГУР.

Масив переданої для воєнної розвідки інформації містить документацію на 194 номенклатурні одиниці – це креслення, технічні завдання, патенти, програмне забезпечення тощо, причому йдеться як про наявні, так і перспективні військові розробки, зауважують у відомстві.

За попередніми оцінками, вартість одержаних даних може складати $1,5 млрд, заявляє воєнна розвідка.

"Це суттєвий удар по терористичній Москві: вказаний архів уже використовується в цілях зміцнення обороноздатності України та ослаблення держави-агресора. Отримати закриту інформацію одного із критично важливих підприємств ВПК РФ вдалось завдяки ефективній взаємодії з патріотичними представниками громадянського суспільства та медіаспільноти", – підсумовує ГУР.

У грудні 2022 року розслідування Reuters, "Важных историй" та Британського інституту оборонних розслідувань встановило, що підсанкційний СТЦ продовжує купувати на Заході компоненти для них через мережу посередників. З січня до жовтня 2022-го СТЦ через мережу фірм-посередників купила продукцію на $25,75 млн.

У листопаді 2023 року ГУР повідомило, що завдяки складній кібероперації здобуло великий обсяг закритих службових документів Росавіації — відомства РФ, що відповідає за цивільну авіацію.

У грудні кіберпідрозділи ГУР здійснили успішну спецоперацію на території Росії: відомство атакувало податкову систему агресора. Воєнна розвідка повідомила, що реанімація російської податкової системи в повному обсязі вже неможлива.

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