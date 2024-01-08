ГУР получило 100 Гб данных о российском производителе дронов. Предварительно, на $1,5 млрд

Получить информацию удалось при эффективном взаимодействии с представителями гражданского общества и медиа

Орлан-10 (Фото: Википедия)

Главное управление разведки сообщило о получении 100 гигабайтов секретных данных с российского предприятия ООО "Специальный технологический центр", которое, в частности, производит разведывательные беспилотники "Орлан" для оккупантов.

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"Указанное российское предприятие находится под санкциями с 2016 года. На его мощностях производят военное оборудование и технику, используемую армией РФ в войне против Украины. В частности, на СТЦ производят БпЛА "Орлан" различных модификаций, целый ряд средств радиоэлектронной борьбы и разведки, другие военную продукцию", – пишет ГУР.

Массив переданной для военной разведки информации содержит документацию на 194 номенклатурные единицы – это чертежи, технические задания, патенты, программное обеспечение и т.д., причем речь идет как об имеющихся, так и перспективных военных разработках, отмечают в ведомстве.

По предварительным оценкам, стоимость полученных данных может составлять $1,5 млрд, заявляет военная разведка.

"Это существенный удар по террористической Москве: указанный архив уже используется в целях укрепления обороноспособности Украины и ослабления государства-агрессора. Получить закрытую информацию одного из критически важных предприятий ВПК РФ удалось благодаря эффективному взаимодействию с патриотическими представителями гражданского общества и медиасообщества", – заключает ГУР.

В ноябре 2023 года ГУР сообщило, что благодаря сложной кибероперации получило большой объем закрытых служебных документов Росавиации — ведомства РФ, отвечающего за гражданскую авиацию.

В декабре киберподразделения ГУР совершили успешную спецоперацию на территории России: ведомство атаковало налоговую систему агрессора. Военная разведка сообщила, что реанимация российской налоговой системы в полном объеме уже невозможна.

В том же месяце расследование Reuters, "Важных историй" и Британского института оборонных расследований установило, что подсанкционный "Специальный технологический центр" продолжает покупать на Западе компоненты для них через сеть посредников.

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