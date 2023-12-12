ГУР зламали податкову службу Росії: Повністю відновити не вийде – скриншоти

"Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного з основних державних органів терористичної Росії", – пише воєнна розвідка

Фото: ГУР

Кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони здійснили чергову успішну спецоперацію на території Росії: відомство атакувало податкову систему агресора. Про це йдеться у повідомленні ГУР.

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"Під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів Федеральної податкової служби РФ (рос. ФНС. – Ред.), а далі ― у понад 2300 її регіональних серверів по всій Росії, а також на території тимчасово окупованого Криму", – пише відомство.

ГУР зауважує, що внаслідок атаки усі сервери відомства окупантів отримали шкідливе програмне забезпечення, а паралельно із цим таким же чином була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала податкову службу РФ.

За даними воєнної розвідки, дві кібератаки повністю ліквідували конфігураційні файли, котрі роками забезпечували роботу розгалуженої податкової системи РФ – була знищена вся база даних та її резервні копії (backup).

Окрім цього був паралізований зв'язок між центральним офісом служби у Москві та 2300 територіальними управліннями, зв'язок між ФПС та Office.ed-it.ru також паралізовано, ця компанія виступала дата-центром (банком даних) для податківців загарбників, пояснює ГУР.

"Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного із основних державних органів терористичної Росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період. Інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї Росії опинився в руках воєнної розвідки України", – заявили у відомстві.

Як зауважують у ГУР, окупанти вже четвертий день поспіль намагаються відновити роботу своєї податкової, а за оцінками фахівців параліч в її роботі триматиме щонайменше місяць.

Воєнна розвідка пише, що реанімація російської податкової системи в повному обсязі вже неможлива.

"Кібератака ГУР МО України стала черговим серйозним ударом по режиму в Кремлі, який на певний час втратив контроль за податками й зборами", – підсумовується у повідомленні.

Скриншот: ГУР

Скриншот: ГУР

Скриншот: ГУР

Скриншот: ГУР

Скриншот: ГУР

23 листопада ГУР повідомило, що через складну кібероперацію здобуло великий обсяг закритих службових документів Росавіації, відомства РФ, що відповідає за цивільну авіацію.

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