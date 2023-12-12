ГУР взломали налоговую службу России: Полностью восстановить не получится – скриншоты

"Фактически речь идет о полном уничтожении инфраструктуры одного из основных госорганов террористической России", – пишет военная разведка

Фото: ГУР

Киберподразделения Главного управления разведки Министерства обороны провели очередную успешную спецоперацию на территории России: ведомство атаковало налоговую систему агрессора. Об этом говорится в сообщении ГУР.

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"Во время спецоперации военным разведчикам удалось проникнуть в один из хорошо защищенных ключевых центральных серверов Федеральной налоговой службы РФ, а дальше ― более 2300 ее региональных серверов по всей России, а также на территории временно оккупированного Крыма ", – пишет ведомство.

ГУР отмечает, что в результате атаки все серверы ведомства оккупантов получили вредоносное программное обеспечение, а параллельно с этим таким же образом была атакована российская IТ-компания Office.ed-it.ru, обслуживавшая налоговую службу РФ.

По данным военной разведки, две кибератаки полностью ликвидировали конфигурационные файлы, годами обеспечивавшие работу разветвленной налоговой системы РФ – была уничтожена вся база данных и ее резервные копии (backup).

Кроме того, была парализована связь между центральным офисом службы в Москве и 2300 территориальными управлениями, связь между ФПС и Office.ed-it.ru также парализована, эта компания выступала дата-центром (банком данных) для налоговиков захватчиков, поясняет ГУР.

"Фактически речь идет о полном уничтожении инфраструктуры одного из основных государственных органов террористической России и многочисленных сопутствующих налоговых данных за большой временный период. Интернет-трафик налоговых данных в масштабах всей России оказался в руках военной разведки Украины", – заявили ведомстве.

Как отмечают в ГУР, оккупанты уже четвертый день подряд пытаются возобновить работу своей налоговой, а по оценкам специалистов паралич в ее работе будет держать минимум месяц.

Военная разведка пишет, что реанимация российской налоговой системы в полном объеме уже невозможна.

"Кибератака ГУР МО Украины стала очередным серьезным ударом по режиму в Кремле, который на время потерял контроль за налогами и сборами", – заключается в сообщении.

Скриншот: ГУР

Скриншот: ГУР

Скриншот: ГУР

Скриншот: ГУР

Скриншот: ГУР

23 ноября ГУР сообщило, что в результате сложной кибероперации получило большой объем закрытых служебных документов Росавиации, ведомства РФ, отвечающего за гражданскую авиацию.

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