У Криму зламали всі телеканали і пустили звернення Зеленського — відео
Окупанти заявили про злам провайдерів тимчасово окупованого Криму. Місцеві українські та проросійські Telegram-канали публікують відео звернення президента Володимира Зеленського.
Про злом сервісів цифрового телебачення повідомили підписники, які мешкають на тимчасово окупованому півострові.
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"Замість усіх каналів там почали показувати звернення президента України. Додзвонилися до інтернет-провайдера, це зламали IPTV", – повідомив підписник.
Судячи з опублікованого відео, замість російських каналів показують звернення президента України від 24 жовтня – після саміту Кримської платформи.
У ньому Зеленський говорив про втечу російського флоту з Криму та звертався, зокрема, до людей на окупованому півострові.
"Це справді історичне досягнення, коли російський флот тікає не лише із західної частини моря, але вже навіть і з Криму. Втім, це для окупантів сенсу не матиме", – сказав він.
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