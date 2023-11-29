У Криму зламали всі телеканали і пустили звернення Зеленського — відео

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Окупанти заявили про злам провайдерів тимчасово окупованого Криму. Місцеві українські та проросійські Telegram-канали публікують відео звернення президента Володимира Зеленського.

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Про злом сервісів цифрового телебачення повідомили підписники, які мешкають на тимчасово окупованому півострові.

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"Замість усіх каналів там почали показувати звернення президента України. Додзвонилися до інтернет-провайдера, це зламали IPTV", – повідомив підписник.

Судячи з опублікованого відео, замість російських каналів показують звернення президента України від 24 жовтня – після саміту Кримської платформи.

У ньому Зеленський говорив про втечу російського флоту з Криму та звертався, зокрема, до людей на окупованому півострові.

"Це справді історичне досягнення, коли російський флот тікає не лише із західної частини моря, але вже навіть і з Криму. Втім, це для окупантів сенсу не матиме", – сказав він.

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