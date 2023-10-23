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Зеленський зібрав важливу Ставку: Виключно фронт, є доручення військовим і розвідці

Этот материал также доступен на русском
23.10.2023, 17:35
Зеленський зібрав важливу Ставку: Виключно фронт, є доручення військовим і розвідці - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив про чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювались виключно питання фронту. Військові та розвідка отримали низку доручень.

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"Важлива Ставка. Виключно про фронт, виключно про наші наступальні та оборонні дії. Отримали всю поточну інформацію, дали доручення військовим та розвідці. Працюємо далі над звільненням нашої землі", – написав Зеленський.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомляв, що ситуація на фронті залишається складною – минулої доби сталося понад 90 бойових зіткнень. Росіяни атакують майже на всій лінії фронту, найзапекліші бої тривають на Авдіївському, Мар'їнському і Куп'янському напрямках.

  • Попереднє засідання Ставки відбулось 17 жовтня. На засіданні була доповідь щодо захисту берегів Чорного моря, Дунайського регіону.
Оксана Житнюк
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