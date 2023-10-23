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Генштаб: Росія наступає від Куп'янська до Вербового, запеклі штурми Авдіївки — карта

Этот материал также доступен на русском
23.10.2023, 07:49
Генштаб: Росія наступає від Куп'янська до Вербового, запеклі штурми Авдіївки — карта - Фото
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового та Роботиного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося понад 90 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито понад 15 атак у районах Синьківки та Іванівки.

У районі Кремінної відбито близько 10 атак біля Надії та Серебрянського лісництва.

Під Бахмутом українські воїни відбили усі атаки у районах Богданівки, Хромового, Іванівського, Андріївки та Дружби, Сили оборони продовжують штурми на південному фланзі.

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, зазнають значних втрат, ЗСУ відбили штурми в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Опитного, Тоненького та Невельського — тут було понад 20 атак.
Також безуспішними були штурми в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки, де бійці відбили 24 атаки.
На півдні відбито всі атаки в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Вербового та Роботиного. Одночасно українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, завдають ворогові втрат, виснажують його вздовж лінії фронту.

Українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Ракетники знищили чотири одиниці артилерії.
  • 19 жовтня головком ВСУ Залужний відвідав Авдіївку та Куп'янський напрямок, де активізувалися та ведуть наступальні дії російські загарбники. Там він провів штабну роботу з командувачами та командирами бригад.
  • Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку дещо знизилася активність ворога, але він продовжує йти вперед.
  • Тунелі та роботизовані машинки для БК. ЗСУ розповіли про нову тактику РФ під Авдіївкою.

Дивіться також Авдіївка. FPV-дрон знищив "Сонцепек" росіян. Відео детонації термобаричних снарядів

Дмитро Гриниченко
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