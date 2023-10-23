Генштаб: Росія наступає від Куп'янська до Вербового, запеклі штурми Авдіївки — карта

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового та Роботиного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося понад 90 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито понад 15 атак у районах Синьківки та Іванівки.

У районі Кремінної відбито близько 10 атак біля Надії та Серебрянського лісництва.

Під Бахмутом українські воїни відбили усі атаки у районах Богданівки, Хромового, Іванівського, Андріївки та Дружби, Сили оборони продовжують штурми на південному фланзі.

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, зазнають значних втрат, ЗСУ відбили штурми в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Опитного, Тоненького та Невельського — тут було понад 20 атак.

Також безуспішними були штурми в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки, де бійці відбили 24 атаки.

На півдні відбито всі атаки в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Вербового та Роботиного. Одночасно українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, завдають ворогові втрат, виснажують його вздовж лінії фронту.





Українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Ракетники знищили чотири одиниці артилерії.

19 жовтня головком ВСУ Залужний відвідав Авдіївку та Куп'янський напрямок, де активізувалися та ведуть наступальні дії російські загарбники. Там він провів штабну роботу з командувачами та командирами бригад.

Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку дещо знизилася активність ворога, але він продовжує йти вперед.

Тунелі та роботизовані машинки для БК. ЗСУ розповіли про нову тактику РФ під Авдіївкою.

Дивіться також Авдіївка. FPV-дрон знищив "Сонцепек" росіян. Відео детонації термобаричних снарядів

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.