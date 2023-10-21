Росія слабкіше наступає під Авдіївкою, але у плани все ще входить захоплення міста – ЗСУ
Активність російських військ на Авдіївському напрямку дещо знизилась, проте ворог продовжує наступати. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.
"На Авдіївському напрямку дещо знизилась активність ворога, але він продовжує йти вперед. Ворог не полишає спроб взяти Авдіївку. Наші воїни там стійко тримають оборону", – сказав він.
За словами Штупуна, Росія продовжує скидати керовані авіабомби на українські міста, більшість з ударів припадає саме на населені пункти під Авдіївкою.
Ще вчора голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш говорив, що росіяни після короткочасного затишшя відновили штурми.
За його словами, ворог наступав у ніч на 20 жовтня, і Сили оборони були готові до цього.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав Авдіївку Донецької області та Куп'янський напрямок Харківської області, де активізувались та ведуть наступальні дії російські загарбники. Там він провів штабну роботу з командувачами та командирами бригад.
- 20 жовтня президент Володимир Зеленський поінформував канцлера Німеччини Олафа Шольца про ситуацію на фронті, зокрема про "катастрофічні втрати" РФ під Авдіївкою.
Дивіться також: Авдіївка. FPV-дрон знищив "Солнцепек" росіян. Відео детонації термобаричних снарядів
Коментарі