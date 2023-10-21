Росія слабкіше наступає під Авдіївкою, але у плани все ще входить захоплення міста – ЗСУ

Активність російських військ на Авдіївському напрямку дещо знизилась, проте ворог продовжує наступати. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

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"На Авдіївському напрямку дещо знизилась активність ворога, але він продовжує йти вперед. Ворог не полишає спроб взяти Авдіївку. Наші воїни там стійко тримають оборону", – сказав він.

За словами Штупуна, Росія продовжує скидати керовані авіабомби на українські міста, більшість з ударів припадає саме на населені пункти під Авдіївкою.

Ще вчора голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш говорив, що росіяни після короткочасного затишшя відновили штурми.

За його словами, ворог наступав у ніч на 20 жовтня, і Сили оборони були готові до цього.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав Авдіївку Донецької області та Куп'янський напрямок Харківської області, де активізувались та ведуть наступальні дії російські загарбники. Там він провів штабну роботу з командувачами та командирами бригад.

20 жовтня президент Володимир Зеленський поінформував канцлера Німеччини Олафа Шольца про ситуацію на фронті, зокрема про "катастрофічні втрати" РФ під Авдіївкою.

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