RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росія слабкіше наступає під Авдіївкою, але у плани все ще входить захоплення міста – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
21.10.2023, 14:30
Росія слабкіше наступає під Авдіївкою, але у плани все ще входить захоплення міста – ЗСУ - Фото
Авдіївка (Фото: ЕРА, ALEX BABENKO)

Активність російських військ на Авдіївському напрямку дещо знизилась, проте ворог продовжує наступати. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

"На Авдіївському напрямку дещо знизилась активність ворога, але він продовжує йти вперед. Ворог не полишає спроб взяти Авдіївку. Наші воїни там стійко тримають оборону", – сказав він.

За словами Штупуна, Росія продовжує скидати керовані авіабомби на українські міста, більшість з ударів припадає саме на населені пункти під Авдіївкою.

Ще вчора голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш говорив, що росіяни після короткочасного затишшя відновили штурми.

За його словами, ворог наступав у ніч на 20 жовтня, і Сили оборони були готові до цього.

Дивіться також: Авдіївка. FPV-дрон знищив "Солнцепек" росіян. Відео детонації термобаричних снарядів

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаавдіївкаОлександр Штупун

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 