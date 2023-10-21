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Россия слабее наступает под Авдеевкой, но в планы все еще входит захват города – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2023, 14:30
Россия слабее наступает под Авдеевкой, но в планы все еще входит захват города – ВСУ - Фото
Авдеевка (Фото: ЕРА, ALEX BABENKO)

Активность российских войск на Авдеевском направлении несколько снизилась, но враг продолжает наступать. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона.

"На Авдеевском направлении несколько снизилась активность врага, но он продолжает идти вперед. Враг не оставляет попыток взять Авдеевку. Наши воины там стойко удерживают оборону", – сказал он.

По словам Штупуна, Россия продолжает сбрасывать управляемые авиабомбы на украинские города, большинство ударов приходится именно на населенные пункты под Авдеевкой.

Еще вчера глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш говорил, что россияне после кратковременного затишья возобновили штурмы.

По его словам, враг наступал в ночь на 20 октября и Силы обороны были готовы к этому.

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Милана Головань
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войнаавдеевкаАлександр Штупун

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