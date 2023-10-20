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Авдіївка. ЗСУ були готові, що РФ наступатиме вночі, нова хвиля штурмів така ж потужна

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 08:24
Авдіївка. ЗСУ були готові, що РФ наступатиме вночі, нова хвиля штурмів така ж потужна - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону заявив, що Сили оборони були готові до того, що російські окупанти відновлять штурмові дії вночі. За його словами, нова хвиля наступу окупантів не менш потужна за попередню.

"Ми знали, що вони (росіяни. – Ред.) полізуть, але не думали, що це буде вночі. Хоча вчора військові чітко сказали, що вони знали – буде нічний штурм", – заявив Барабаш.

За його словами, зараз загарбники наступають з тією ж силою, що й 10 та 11 жовтня. Попередньо, за одну ніч, каже Барабаш, Сили оборони спалили близько 500 одиниць техніки росіян на Авдіївському напрямку.

"Ситуація важка, але контрольована. Хоча, повторюсь, ворог дуже сильно тисне", – додав голова ОВА.

Вчора головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав Авдіївку та Куп'янський напрямок.

За словами Барабаша, якщо головком приїздив туди, значить це "дуже складні та водночас важливі напрямки".

  • 18 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, ЗСУ мають успіх на південь від Роботиного.
  • Спікер Таврійського напрямку заявив, що загарбники, зазнавши значних втрат на Авдіївському напрямку в живій силі та техніці, зараз проводять перегрупування. Українські сили очікують на подальшу активізацію загарбників і готові до неї.
  • 17 жовтня у ЗСУ повідомили, що окупанти намагаються штурмувати район Авдіївки великими групами піхоти й хочуть оточити місто.

Читайте також: Рекордні втрати Росії: ЗСУ знищили 1380 росіян, 55 танків і 153 одиниці техніки

Мілана Головань
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