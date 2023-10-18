Генштаб: РФ наступає біля Куп'янська, Бахмута, Авдіївки й Мар'їнки, успіх ЗСУ на півдні — карта

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки й Мар'їнки, Збройні Сили України мають успіх на південь від Роботиного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 69 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська ЗСУ відбили понад 15 атак у районах Синьківки, Іванівки й Кислівки Харківської області та ще дев'ять атак поблизу Надії Луганської області.

Під Бахмутом росіяни без успіху намагалися відбити позиції неподалік Кліщіївки, Сили оборони продовжують штурми на південному фланзі, закріплюються, завдають ворогові втрат у піхоті й техніці.

Поблизу тимчасово окупованого Донецька було відбито п'ять атак у районі Авдіївки, яку армія РФ продовжує намагатися оточити. Також відбито понад 20 атак у районах Мар'їнки й Новомихайлівки, а також дві атаки на південь від Золотої Ниви та Пречистівки.

У Запорізькій області противник намагався контратакувати на південний захід від Роботиного, успіху не мав. Українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, мають частковий успіх на південь від Роботиного.

Українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння й техніки, а також три удари по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники й артилеристи уразили п'ять пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та техніки, склад боєприпасів й артилерійський засіб.

Раніше головком ЗСУ Валерій Залужний показав відео застосування ATACMS українськими силами у ніч проти 17 жовтня.

ССО повідомили, що вночі в Бердянську й Луганську було знищено дев'ять вертольотів, частину протиповітряної оборони, арсенал і "десятки" росіян. Росіяни заявили про удар ATACMS.

Видання WSJ написало, що Україна справді запустила ATACMS – США таємно передали ракети.

У вечірньому відеозверненні президент Зеленський підтвердив: "ATACMS себе показали".

У повітряних силах прогнозують, що росіяни будуть брехати, що "збивають" ATACMS. Пояснили чому це малоймовірно.

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