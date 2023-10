У Бердянську та Луганську знищено дев'ять гелікоптерів армії Росії. Це була операція Dragonfly

У тимчасово окупованих Бердянську та Луганську знищено вночі 17 жовтня дев'ять гелікоптерів, частину ППО, арсенал і "десятки" росіян. Про це розповіли у пресслужбі Сил спецоперацій.

Операція із завдання вогневого враження по російських окупантах називалася Dragonfly.

ССО отримали дані про те, що на аеродромах перебуває "значна кількість" авіаційної та спеціальної техніки, а також боєприпасів ворога.

Інформацію перевірили та підтвердили, передавши координати та інші необхідні дані для ураження підрозділам Сил оборони.

Окупанти зазнали "значних" втрат, пишуть у ССО:

→ дев'ять гелікоптерів різних модифікацій;

→ спеціальна техніка, що була на аеродромах;

→ пускова установка ППО;

→ склад боєприпасів;

→ пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Склад боєприпасів у Бердянську детонував до четвертої ранку, а вибухи в Луганську були до 11:00.

"Втрати в живій силі противника становлять десятки загиблих і поранених. Тіла досі дістають з-під завалів", – резюмували у ССО.

Раніше у Повітряних силах заявили, що там знищено гелікоптери Ка-52 та Мі-24. Відмовилися казати, чим били. Пропагандисти росіян пишуть для своєї аудиторії, що "це були ракети ATACMS". Про передання Силам оборони таких боєприпасів не повідомлялося. Вашингтон офіційно відмовляється їх постачати, але, як пишуть американські ЗМІ, президент США Джо Байден таки міг дати "добро".

За непідтвердженими даними, на аеродромах був "великий вертолітний парк" Ка-52 та Мі-8, а також кілька одиниць Мі-28 та Мі-24.

New satellite imagery shows more than 20 Russian helicopters at the airport in occupied Berdyansk.



Russian forces continue to build new revetments and shelters for vehicles and equipment at the site. pic.twitter.com/m7cAH2SxTM