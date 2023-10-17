В Бердянске и Луганске уничтожено девять вертолетов армии РФ. Это была операция "Стрекоза"
Во временно оккупированных Бердянске и Луганске ночью 17 октября уничтожено девять вертолетов, часть ПВО, арсенал и "десятки" россиян. Об этом рассказали в пресс-службе Сил спецопераций.
Операция по нанесению огневого поражения по российским оккупантам называлась Dragonfly.
ССО получили данные о том, что на аэродромах пребывает "значительное количество" авиационной и специальной техники, а также боеприпасов врага.
Информацию проверили и подтвердили, передав координаты и другие необходимые данные для поражения подразделениям Сил обороны.
Оккупанты понесли "значительные" потери, пишут в ССО:
→ девять вертолетов разных модификаций;
→ специальная техника, которая находилась на аэродромах;
→ пусковая установка ПВО;
→ склад боеприпасов;
→ повреждены взлетные полосы аэродромов.
Склад боеприпасов в Бердянске детонировал до четырех часов утра, а взрывы в Луганске были до 11:00.
"Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых. Тела до сих пор достают из-под завалов", – резюмировали в ССО.
Ранее в Воздушных силах заявили, что там уничтожены вертолеты Ка-52 и Ми-24. Отказались говорить, чем били. Пропагандисты россиян пишут для своей аудитории, что "это были ракеты ATACMS". О передаче Силам обороны таких боеприпасов не сообщалось. Вашингтон официально отказывается их поставлять, но, пишут американские СМИ, президент США Джо Байден все-таки мог дать "добро".
По неподтвержденным данным, на аэродромах был "большой вертолетный парк" Ка-52 и Ми-8, а также несколько единиц Ми-28 и Ми-24.
New satellite imagery shows more than 20 Russian helicopters at the airport in occupied Berdyansk.— Brady Africk (@bradyafr) September 29, 2023
Russian forces continue to build new revetments and shelters for vehicles and equipment at the site. pic.twitter.com/m7cAH2SxTM
- 16 октября ВСУ сбили третий за неделю истребитель Су-25 российских захватчиков.
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