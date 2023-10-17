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В Бердянске и Луганске уничтожено девять вертолетов армии РФ. Это была операция "Стрекоза"

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 13:28
В Бердянске и Луганске уничтожено девять вертолетов армии РФ. Это была операция
Иллюстративное фото: Maxar Technologies

Во временно оккупированных Бердянске и Луганске ночью 17 октября уничтожено девять вертолетов, часть ПВО, арсенал и "десятки" россиян. Об этом рассказали в пресс-службе Сил спецопераций.

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Операция по нанесению огневого поражения по российским оккупантам называлась Dragonfly.

ССО получили данные о том, что на аэродромах пребывает "значительное количество" авиационной и специальной техники, а также боеприпасов врага.

Информацию проверили и подтвердили, передав координаты и другие необходимые данные для поражения подразделениям Сил обороны.

Оккупанты понесли "значительные" потери, пишут в ССО:

→ девять вертолетов разных модификаций;
→ специальная техника, которая находилась на аэродромах;
→ пусковая установка ПВО;
→ склад боеприпасов;
→ повреждены взлетные полосы аэродромов.

Склад боеприпасов в Бердянске детонировал до четырех часов утра, а взрывы в Луганске были до 11:00.

"Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых. Тела до сих пор достают из-под завалов", – резюмировали в ССО.

Ранее в Воздушных силах заявили, что там уничтожены вертолеты Ка-52 и Ми-24. Отказались говорить, чем били. Пропагандисты россиян пишут для своей аудитории, что "это были ракеты ATACMS". О передаче Силам обороны таких боеприпасов не сообщалось. Вашингтон официально отказывается их поставлять, но, пишут американские СМИ, президент США Джо Байден все-таки мог дать "добро".

По неподтвержденным данным, на аэродромах был "большой вертолетный парк" Ка-52 и Ми-8, а также несколько единиц Ми-28 и Ми-24.

Євген Пилипенко
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