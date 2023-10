В Бердянске и Луганске уничтожено девять вертолетов армии РФ. Это была операция "Стрекоза"

Во временно оккупированных Бердянске и Луганске ночью 17 октября уничтожено девять вертолетов, часть ПВО, арсенал и "десятки" россиян. Об этом рассказали в пресс-службе Сил спецопераций.

Операция по нанесению огневого поражения по российским оккупантам называлась Dragonfly.

ССО получили данные о том, что на аэродромах пребывает "значительное количество" авиационной и специальной техники, а также боеприпасов врага.

Информацию проверили и подтвердили, передав координаты и другие необходимые данные для поражения подразделениям Сил обороны.

Оккупанты понесли "значительные" потери, пишут в ССО:

→ девять вертолетов разных модификаций;

→ специальная техника, которая находилась на аэродромах;

→ пусковая установка ПВО;

→ склад боеприпасов;

→ повреждены взлетные полосы аэродромов.

Склад боеприпасов в Бердянске детонировал до четырех часов утра, а взрывы в Луганске были до 11:00.

"Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых. Тела до сих пор достают из-под завалов", – резюмировали в ССО.

Ранее в Воздушных силах заявили, что там уничтожены вертолеты Ка-52 и Ми-24. Отказались говорить, чем били. Пропагандисты россиян пишут для своей аудитории, что "это были ракеты ATACMS". О передаче Силам обороны таких боеприпасов не сообщалось. Вашингтон официально отказывается их поставлять, но, пишут американские СМИ, президент США Джо Байден все-таки мог дать "добро".

По неподтвержденным данным, на аэродромах был "большой вертолетный парк" Ка-52 и Ми-8, а также несколько единиц Ми-28 и Ми-24.

New satellite imagery shows more than 20 Russian helicopters at the airport in occupied Berdyansk.



Russian forces continue to build new revetments and shelters for vehicles and equipment at the site. pic.twitter.com/m7cAH2SxTM