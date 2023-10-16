Силы обороны сбили еще один Су-25 – третий за неделю
Силы обороны уничтожили еще один истребитель Су-25 российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
В общей сложности, потери врага на направлении составили 472, было уничтожено 36 единиц военной техники оккупантов.
По данным Сил обороны, были уничтожены: самолет Су-25, четыре боевых бронированных машины, восемь артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 13 беспилотников, шесть единиц автомобильной и специальной техники, а также уничтожен склад боеприпасов захватчиков.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ОСГВ "Таврия" за сутки выполнили 1321 огневую задачу.
За последние сутки оккупанты нанесли два ракетных и 35 авиаударов, провели 47 боестолкновений и совершили 906 артобстрелов на Таврическом направлении.
"Есть высокая угроза применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.
- 10 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны впервые за почти три с половиной месяца сбили российский штурмовик Су-25.
- 13 октября Генштаб заявил об уничтожении еще одного российского истребителя Су-25.
- В утренней сводке по потерям оккупантов Генштаб писал об уничтоженном самолете захватчиков, на тот момент не сообщалась модель.
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