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Силы обороны сбили еще один Су-25 – третий за неделю

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 12:06
Силы обороны сбили еще один Су-25 – третий за неделю - Фото
Истребитель Су-25 (Иллюстративное фото: Wikipedia)

Силы обороны уничтожили еще один истребитель Су-25 российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В общей сложности, потери врага на направлении составили 472, было уничтожено 36 единиц военной техники оккупантов.

По данным Сил обороны, были уничтожены: самолет Су-25, четыре боевых бронированных машины, восемь артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 13 беспилотников, шесть единиц автомобильной и специальной техники, а также уничтожен склад боеприпасов захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ОСГВ "Таврия" за сутки выполнили 1321 огневую задачу.

За последние сутки оккупанты нанесли два ракетных и 35 авиаударов, провели 47 боестолкновений и совершили 906 артобстрелов на Таврическом направлении.

"Есть высокая угроза применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах.
  • 10 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны впервые за почти три с половиной месяца сбили российский штурмовик Су-25.
  • 13 октября Генштаб заявил об уничтожении еще одного российского истребителя Су-25.
  • В утренней сводке по потерям оккупантов Генштаб писал об уничтоженном самолете захватчиков, на тот момент не сообщалась модель.

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Артём Джерипа
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