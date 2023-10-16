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Силы обороны уничтожили 860 оккупантов, самолет и вертолет россиян за сутки – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 08:35
Силы обороны уничтожили 860 оккупантов, самолет и вертолет россиян за сутки – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны ликвидировали 860 российских захватчиков, уничтожили 44 артиллерийские системы, 40 единиц бронетехники, самолет и вертолет оккупантов. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков на 16 октября ориентировочно составили:

- личного состава – около 288 630 (+860) человек;

- танков ‒ 4965 (+17);

- боевых бронированных машин – 9385 (+23);

- артиллерийских систем – 6910 (+44);

- РСЗО – 814 (+1);

- средств ПВО – 547 (+0);

- самолетов – 318 (+1);

- вертолетов – 317 (+1);

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5280 (+11);

- крылатых ракет – 1531 (+0);

- кораблей/катеров – 20 (+0);

- подводных лодок – 1(+0);

- автомобильной техники и автоцистерн – 9271 (+22);

- специальной техники – 981 (+5).

Данные уточняются.

Инфографика: Генштаб ВСУ

  • 16 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Донецка и Роботиного, но не имеют успехов. Об уничтожении самолета не сообщалось.
  • 15 октября бойцы 25-й Отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады сбили российский вертолет Ми-8.
  • Российские оккупанты бросили на штурм Авдеевки и ее окрестности три бригады – это около 10 000 солдат.

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Артём Джерипа
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