Силы обороны уничтожили 860 оккупантов, самолет и вертолет россиян за сутки – Генштаб
Силы обороны ликвидировали 860 российских захватчиков, уничтожили 44 артиллерийские системы, 40 единиц бронетехники, самолет и вертолет оккупантов. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков на 16 октября ориентировочно составили:
- личного состава – около 288 630 (+860) человек;
- танков ‒ 4965 (+17);
- боевых бронированных машин – 9385 (+23);
- артиллерийских систем – 6910 (+44);
- РСЗО – 814 (+1);
- средств ПВО – 547 (+0);
- самолетов – 318 (+1);
- вертолетов – 317 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5280 (+11);
- крылатых ракет – 1531 (+0);
- кораблей/катеров – 20 (+0);
- подводных лодок – 1(+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 9271 (+22);
- специальной техники – 981 (+5).
Данные уточняются.
- 16 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Донецка и Роботиного, но не имеют успехов. Об уничтожении самолета не сообщалось.
- 15 октября бойцы 25-й Отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады сбили российский вертолет Ми-8.
- Российские оккупанты бросили на штурм Авдеевки и ее окрестности три бригады – это около 10 000 солдат.
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