Сили оборони знищили 860 окупантів, літак і гелікоптер росіян за добу – Генштаб
Сили оборони ліквідували 860 російських загарбників, знищили 44 артилерійські системи, 40 одиниць бронетехніки, літак і гелікоптер окупантів. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників на 16 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 288 630 (+860) осіб;
- танків ‒ 4965 (+17);
- бойових броньованих машин ‒ 9385 (+23);
- артилерійських систем – 6910 (+44);
- РСЗВ – 814 (+1);
- засобів ППО ‒ 547 (+0);
- літаків – 318 (+1);
- гелікоптерів – 317 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5280 (+11);
- крилатих ракет ‒ 1531 (+0);
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки й автоцистерн – 9271 (+22);
- спеціальної техніки ‒ 981 (+5).
Дані уточнюються.
- 16 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Донецька та Роботиного, але не мають успіхів. Про знищення літака не повідомлялось.
- 15 жовтня бійці 25-ї Окремої повітрянодесантної Січеславської бригади збили російський гелікоптер Мі-8.
- Російські окупанти кинули на штурм Авдіївки та її околиці три бригади – це близько 10 000 солдатів.
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