Сили оборони знищили 860 окупантів, літак і гелікоптер росіян за добу – Генштаб

Сили оборони ліквідували 860 російських загарбників, знищили 44 артилерійські системи, 40 одиниць бронетехніки, літак і гелікоптер окупантів. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати загарбників на 16 жовтня орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 288 630 (+860) осіб;

- танків ‒ 4965 (+17);

- бойових броньованих машин ‒ 9385 (+23);

- артилерійських систем – 6910 (+44);

- РСЗВ – 814 (+1);

- засобів ППО ‒ 547 (+0);

- літаків – 318 (+1);

- гелікоптерів – 317 (+1);

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5280 (+11);

- крилатих ракет ‒ 1531 (+0);

- кораблів/катерів ‒ 20 (+0);

- підводних човнів – 1 (+0);

- автомобільної техніки й автоцистерн – 9271 (+22);

- спеціальної техніки ‒ 981 (+5).

Дані уточнюються.

16 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Донецька та Роботиного, але не мають успіхів. Про знищення літака не повідомлялось.

15 жовтня бійці 25-ї Окремої повітрянодесантної Січеславської бригади збили російський гелікоптер Мі-8.

Російські окупанти кинули на штурм Авдіївки та її околиці три бригади – це близько 10 000 солдатів.

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