"Авдіївка вся горить". Глава ВЦА: РФ кинула близько 10 000 солдатів, штурми йдуть цілодобово

Російські окупанти кинули на штурм Авдіївки та її околиці три бригади — це близько 10 000 солдатів, атаки йдуть четверту добу вдень і вночі. Про це повідомив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, вночі по місту було завдано 13 ракетних ударів, ще понад 20 ракет ворог випустив по позиціях Сил оборони.

"Бої не вщухають четверту добу. Бої стрілецькі, постійні удари артилерією, штурми ворога не припиняються вдень і вночі. Ситуація дуже складна, але контрольована. Росіяни кинули на Авдіївку три бригади, це близько 10 000 осіб", — сказав Барабаш.

Він зазначив, що 12 та 13 жовтня ворог залучає велику кількість бронетехніки, а українські воїни знищують десятки одиниць.

"У них дуже багато резервів, сподіваємося, що знищення мосту між Ясинуватою та Горлівкою ускладнить їм логістику. Били запальними боєприпасами, горить вся Авдіївка, вони обстрілюють усім, що в них є. Останні кілька днів б'ють по дорозі до міста", – резюмував чиновник.

Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.

Генштаб повідомляв, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.

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