Генштаб підтвердив наступ Росії на Авдіївку: Атакували до трьох батальйонів з технікою — карта
11.10.2023, 07:26
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)
Російські окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 108 бойових зіткнень.
Під Авдіївкою росіяни наступали в районах самого міста, Тоненького, Кераміка та Первомайського, українські воїни відбили всі атаки та не втратили позиції.
Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.
Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, техніки та озброєння, а також дев'ять – по зенітно-ракетних комплексах. Знищено винищувач Су-25 та сім безпілотників-розвідників.
Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, склад боєприпасів, три райони зосередження армії РФ, сім артилерійських засобів та станцію радіоелектронної боротьби.
- 10 жовтня командувач Таврійського напрямку повідомив, що російські окупанти збільшили активність, на Таврійському напрямку тривають бої.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Донецька, Кремінної та Куп'янська, Сили оборони продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, мають частковий успіх у районі Андріївки.
- 9 жовтня ЗСУ заявили, що на Запорізькому напрямку зменшилися втрати російських окупантів через погіршення погоди.
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