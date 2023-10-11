Генштаб підтвердив наступ Росії на Авдіївку: Атакували до трьох батальйонів з технікою — карта

Російські окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 108 бойових зіткнень.

Під Авдіївкою росіяни наступали в районах самого міста, Тоненького, Кераміка та Первомайського, українські воїни відбили всі атаки та не втратили позиції.

Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.

Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, техніки та озброєння, а також дев'ять – по зенітно-ракетних комплексах. Знищено винищувач Су-25 та сім безпілотників-розвідників.

Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, склад боєприпасів, три райони зосередження армії РФ, сім артилерійських засобів та станцію радіоелектронної боротьби.

10 жовтня командувач Таврійського напрямку повідомив, що російські окупанти збільшили активність, на Таврійському напрямку тривають бої.

Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Донецька, Кремінної та Куп'янська, Сили оборони продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, мають частковий успіх у районі Андріївки.

9 жовтня ЗСУ заявили, що на Запорізькому напрямку зменшилися втрати російських окупантів через погіршення погоди.

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