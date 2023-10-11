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Генштаб о наступлении России на Авдеевку: Атаковали до трех батальонов с техникой — карта

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 07:26
Генштаб о наступлении России на Авдеевку: Атаковали до трех батальонов с техникой — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 108 боевых столкновений. 

Под Авдеевкой россияне наступали в районах самого города, Тоненького, Керамика и Первомайского, украинские воины отбили все атаки и не потеряли позиции. 

Также было отбито более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володино. 

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, техники и вооружения, а также девять — по зенитно-ракетным комплексам. Уничтожен истребитель Су-25 и семь беспилотников-разведчиков. 
Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, склад боеприпасов, три района сосредоточения армии РФ, семь артиллерийских средств и станцию радиоэлектронной борьбы. 
  • 10 октября командующий Таврическим направлением сообщил, что российские оккупанты увеличили активность, на Таврическом направлении продолжаются бои.
  • Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Донецка, Кременной и Купянска, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, имеют частичный успех в районе Андреевки.
  • 9 октября ВСУ заявили, что на Запорожском направлении уменьшились потери российских оккупантов из-за ухудшения погоды.

Смотрите также: Авдеевка. Военные пишут о волнах "мясных штурмов" РФ, массированные авиаудары: фото, видео

Дмитрий Гриниченко
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