Оккупанты увеличили активность, на Таврическом направлении продолжаются бои – Тарнавский
Российские оккупанты увеличили активность, на Таврическом направлении продолжаются бои, сообщил командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.
"Оккупанты увеличили активность – на Таврическом направлении продолжаются бои", – написал он.
Тарнавский отметил, что за сутки захватчики нанесли 19 авиационных ударов, провели 26 боестолкновений и совершили 705 артобстрелов.
Для сравнения: днем ранее РФ совершила 8 авиаударов, 18 боестолкновений и 455 артобстрелов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны направления за сутки выполнили 1415 огневых задач.
Оккупанты в общей сложности потеряли 169 человек за день, отметил командующий.
За сутки были уничтожены семь единиц военной техники захватчиков: танк, три артсистемы, три единицы автомобильной техники.
Также Силы обороны уничтожили два склада боеприпасов россиян, заключает командующий.
- 9 октября Тарнавский заявил о частичном успехе украинских защитников в районе Вербового Пологовского района Запорожской области.
- 10 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Донецка, Кременной и Купянска, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, имеют частичный успех в районе Андреевки.
- Тарнавский заявил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".
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