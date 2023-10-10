Оккупанты увеличили активность, на Таврическом направлении продолжаются бои – Тарнавский

Российские оккупанты увеличили активность, на Таврическом направлении продолжаются бои, сообщил командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

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"Оккупанты увеличили активность – на Таврическом направлении продолжаются бои", – написал он.

Тарнавский отметил, что за сутки захватчики нанесли 19 авиационных ударов, провели 26 боестолкновений и совершили 705 артобстрелов.

Для сравнения: днем ранее РФ совершила 8 авиаударов, 18 боестолкновений и 455 артобстрелов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны направления за сутки выполнили 1415 огневых задач.

Оккупанты в общей сложности потеряли 169 человек за день, отметил командующий.

За сутки были уничтожены семь единиц военной техники захватчиков: танк, три артсистемы, три единицы автомобильной техники.

Также Силы обороны уничтожили два склада боеприпасов россиян, заключает командующий.

9 октября Тарнавский заявил о частичном успехе украинских защитников в районе Вербового Пологовского района Запорожской области.

10 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Донецка, Кременной и Купянска, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, имеют частичный успех в районе Андреевки.

Тарнавский заявил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".

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