Генерал ВСУ: Удары по Крыму важны для наступления. Атака на штаб ЧФ помогает, дает надежду

Удары по временно оккупированному Крыму, как и удар по штабу Черноморского флота РФ, важны для успеха украинского контрнаступления, заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский. Об этом он рассказал в интервью CNN.

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"Успех наступательных операций заключается не только в уничтожении противника перед собой, он также в уничтожении мест концентрации техники, личного состава и особенно в ликвидации командных центров. Дезорганизация их сил путем уничтожения командных центров на высшем уровне приводит к беспорядку на поле боя. Уничтоженный командир - это уничтоженное командное звено, а без него нет слаженных действий", – отметил командующий.

Он уточнил, что Крым особенно важен на этом фронте, поскольку там находится высокая концентрация российской военной техники: "Мы знаем, откуда они наносят удары, как их воздушные средства, так и наземные".

Тарнавский сказал, что удар по штабу Черноморского флота РФ помогает Украине, а также "дает нам надежду на будущее".

"Я имею в виду, что у нас есть возможности поражать их не только впереди, но и в тылу. И когда понимаешь, что у врага в тылу горячо, это поднимает боевой дух наших бойцов", – объяснил он.

22 сентября, вскоре после 13:00, в Крыму, в том числе в Севастополе, прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты сообщили о ракетной атаке Сил обороны Украины по штабу Российского флота на Черном море. Через несколько минут это подтвердилось: был прилет точно в штаб ЧФ РФ. Вот много видео с места происшествия.

Ночью 21 сентября Служба безопасности Украины и Военно-морские силы нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму.

События, происходящие в Крыму примерно с середины августа, косвенно указывают на дальнейшее течение украинского наступления, заявил начальник военной разведки Кирилл Буданов.

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