Буданов о диверсии на аэродроме "судного дня": Это ударило по ФСБ и руководству России

Диверсия на аэродроме Чкаловский под Москвой, где находятся "самолеты судного дня", правительственные борта и спецсамолеты, нанесла удар по Федеральной службе безопасности РФ, которая должна была охранять этот объект, а также по военному и политическому руководству России. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью The WarZone во время пребывания в Вашингтоне с украинской делегацией.

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Буданов отметил, что эта атака – деятельность одной из диверсионных групп, которые "определенным образом" связаны с ГУР.

Журналист спросил, предлагало ли ведомство совершить это нападение диверсантам, или организовывало либо планировало это.

Начальник ГУР ответил, что они помогали "скажем так" этой группе, но отказался предоставить подробности.

Его спросили, какой эффект может иметь возможность взломать такую защищенную базу в РФ.

"Объяснение здесь такое же, потому что это была атака, осуществленная в безопасной зоне фактически внутри Москвы, потому что этот аэродром находится в пределах "большой Москвы" [области]. Это демонстрирует очевидную неспособность режима защитить даже свою важнейшую и защищенную инфраструктуру. А если говорить о планерах [воздушных суднах – Ред.], то, конечно, у России их много, но некоторые из них, например Ил-20, не доступны в большом количестве", – отметил Буданов.

По его словам, ГУР знает о негативной реакции на диверсию со стороны Федеральной службы безопасности РФ, которая должна была охранять аэродром, потому что ее служащих обвинили в этом.

"Конечно, это не было задачей, но это побочный эффект. И они получили обвинения, потому что они должны были обеспечивать безопасность, и они позволили тем диверсантам зайти на тот охраняемый объект и провести эту диверсионную операцию", – пояснил он.

Кроме удара по ФСБ, это также удар по политическому и военному руководству РФ, поскольку оно "явно не в состоянии" обеспечить надлежащую охрану критических стратегических аэродромов в Москве, подытожил Буданов.

СПРАВКА



18 сентября неизвестные диверсанты



Всего произведено всего 20 самолетов Ил-20, эти суда занимаются радиоэлектронной разведкой и радиоэлектронной борьбой. Самолеты этого типа перестали производить в 1976 году. Они оборудованы радиолокационной системой бокового обзора, инфракрасным сканером и другими датчиками.



Ан-148 – украинский пассажирский самолет разработки конструкторского бюро "Антонов". В России только 21 такое судно: 15 в Минобороны РФ и 6 в Специальном летном отряде "Россия". Это подразделение перевозит топ-чиновников РФ, важных должностных лиц спецслужб и армии. Цена одного самолета ~$30 млн.



Ми-28 – ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков, другой бронированной техники и малоскоростных воздушных целей и живой силы. 18 сентября неизвестные диверсанты взорвали самолеты Ан-148 и Ил-20 и вертолет Ми-28Н в Подмосковье на аэродроме, где базируются правительственные суда, так называемые "самолеты судного дня" и специальные борта, сообщили в ГУР.Всего произведено всего 20 самолетов Ил-20, эти суда занимаются радиоэлектронной разведкой и радиоэлектронной борьбой. Самолеты этого типа перестали производить в 1976 году. Они оборудованы радиолокационной системой бокового обзора, инфракрасным сканером и другими датчиками.Ан-148 – украинский пассажирский самолет разработки конструкторского бюро "Антонов". В России только 21 такое судно: 15 в Минобороны РФ и 6 в Специальном летном отряде "Россия". Это подразделение перевозит топ-чиновников РФ, важных должностных лиц спецслужб и армии. Цена одного самолета ~$30 млн.Ми-28 – ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков, другой бронированной техники и малоскоростных воздушных целей и живой силы.

Буданов заявил, что события, происходящие в Крыму примерно с середины августа, косвенно указывают на дальнейшее течение украинского наступления.

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что ведомство определило перечень подлежащих уничтожению стратегических объектов России и методически работает над этим.

В конце августа 2023 года произошла атака на российский аэродром в Пскове, в результате были уничтожены четыре самолета Ил-76.

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