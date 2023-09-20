Неизвестные диверсанты взорвали два самолета и вертолет в Подмосковье, сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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"На аэродроме Чкаловский группа Следственного комитета РФ расследует диверсию, в результате которой 18 сентября 2023 года были существенно повреждены два самолета и один вертолет. самолеты (самолеты-разведчики)", – пишет ведомство.

Неизвестные лица заложили взрывчатку и взорвали самолеты АН-148 и ИЛ-20, а также вертолет МИ-28Н на тщательно охраняемом аэродроме, сообщает ГУР.

Оба самолета относятся к 354-му авиаполку специального назначения, а этот вертолет ранее активно привлекался к сбитию ударных дронов над Московской областью, отмечает военная разведка.

По данным ведомства, повреждения самолетов "не позволят рассчитывать на их быстрое восстановление", а у вертолета взрывом повреждена хвостовая часть.

Еще один самолет АН-148, находившийся рядом с другими на стоянке, получил незначительные повреждения, пишет ГУР.

"Карательными органами РФ проводятся мероприятия по поиску диверсантов и ограничению распространения в местных СМИ информации о событии", - заключает военная разведка.

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