В социальных сетях страны-агрессора появилось видео, снятое якобы на месте крушения самолета Ил-22 Воздушно-космических сил России.
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В комментарии к видео утверждается, что при падении самолета погибли 10 членов экипажа.
Ил-22 обычно используется ВКС России как летающий командній пункт. После начала полномасштабного вторжения России Силы обороны Украины сбили такой самолет в апреле 2022 года.
25 июня сообщалось, что во время движения колонн террористической организации группа Вагнера по территории России наемники уничтожили семь бортов российской авиации, нанеся по ним превентивный удар.
- 24 июня главарь ЧВК Вагнера заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.
- К вечеру того же дня он договорился с властями РФ и объявил отвод войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уезжает в Беларусь.
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