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Появилось видео с места падения сбитого "вагнеровцами" российского Ил-22 видео

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2023, 22:09
Место падения Ил-22 ВКС России (Фото - Telegram Кантемировка)
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В социальных сетях страны-агрессора появилось видео, снятое якобы на месте крушения самолета Ил-22 Воздушно-космических сил России. 

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В комментарии к видео утверждается, что при падении самолета погибли 10 членов экипажа. 

Место падения Ил-22 ВКС России (Фото – Telegram Кантемировка)

Ил-22 обычно используется ВКС России как летающий командній пункт. После начала полномасштабного вторжения России Силы обороны Украины сбили такой самолет в апреле 2022 года.

25 июня сообщалось, что во время движения колонн террористической организации группа Вагнера по территории России наемники уничтожили семь бортов российской авиации, нанеся по ним превентивный удар.

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Сергей Бережной
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