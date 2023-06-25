В социальных сетях страны-агрессора появилось видео, снятое якобы на месте крушения самолета Ил-22 Воздушно-космических сил России.

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В комментарии к видео утверждается, что при падении самолета погибли 10 членов экипажа.

Ил-22 обычно используется ВКС России как летающий командній пункт. После начала полномасштабного вторжения России Силы обороны Украины сбили такой самолет в апреле 2022 года.

25 июня сообщалось, что во время движения колонн террористической организации группа Вагнера по территории России наемники уничтожили семь бортов российской авиации, нанеся по ним превентивный удар.

24 июня главарь ЧВК Вагнера заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.

К вечеру того же дня он договорился с властями РФ и объявил отвод войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уезжает в Беларусь.

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