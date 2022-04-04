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Сегодня поражено шесть целей оккупантов, в том числе ИЛ-22 – воздушный пункт управления

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 00:18
Сегодня поражено шесть целей оккупантов, в том числе ИЛ-22 – воздушный пункт управления - Фото
Уничтоженный самолет российских оккупантов (Фото: ВС ВСУ)

3 апреля Воздушные Силы ВСУ поразили шесть целей российских оккупантов, среди которых ИЛ-22 – воздушный пункт управления. Об этом сообщает ВС ВСУ.

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Зенитные ракетные войска ВС ВСУ ликвидировали такую технику врага:

- две крылатые ракеты,

- один вертолет,

- два самолета (Су-34 и Су-35),

Поражен самолет-ретранслятор Ил-22 (воздушный пункт управления). Из перехваченного радиообмена оккупантов стало известно, что у самолета повреждения, разгерметизирована кабина и пилоты запросили аварийную посадку на аэродроме Ростова.

Истребители ВС ВСУ продолжают работу в небе, вытесняют врага на определенных направлениях, а также прикрывают ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации, которая наносит ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам.

Наталия Медведева
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