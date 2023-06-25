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З'явилося відео з місця падіння збитого "вагнерівцями" російського Іл-22 видео

Этот материал также доступен на русском
25.06.2023, 22:09
Место падения Ил-22 ВКС России (Фото - Telegram Кантемировка)
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У соціальних мережах країни-агресора з'явилося відео, зняте нібито на місці аварії літака Іл-22 Повітряно-космічних сил Росії.

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У коментарі до відео стверджується, що під час падіння літака загинули 10 членів екіпажу.

Місце падіння Іл-22 ВКС Росії (Фото – Telegram Кантемування)

Іл-22 зазвичай використовується ПКС Росії як літаючий командний пункт. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Сили оборони України збили такий літак у квітні 2022 року.

25 червня повідомлялося, що під час руху колон терористичної організації група Вагнера територією Росії найманці знищили сім бортів російської авіації, завдавши по них превентивний удар.

  • 24 червня ватажок ПВК Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.
  • До вечора того ж дня він домовився з владою РФ та оголосив відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин їде до Білорусі.

Читайте також: Тема дня Вагнер захоплює міста Росії. Що потрібно знати про військовий переворот Пригожина

Сергій Бережний
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пвк вагнеразбитий літакІл-22
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