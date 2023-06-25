У соціальних мережах країни-агресора з'явилося відео, зняте нібито на місці аварії літака Іл-22 Повітряно-космічних сил Росії.

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У коментарі до відео стверджується, що під час падіння літака загинули 10 членів екіпажу.

Іл-22 зазвичай використовується ПКС Росії як літаючий командний пункт. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Сили оборони України збили такий літак у квітні 2022 року.

25 червня повідомлялося, що під час руху колон терористичної організації група Вагнера територією Росії найманці знищили сім бортів російської авіації, завдавши по них превентивний удар.

24 червня ватажок ПВК Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.

До вечора того ж дня він домовився з владою РФ та оголосив відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин їде до Білорусі.

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