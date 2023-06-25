У соціальних мережах країни-агресора з'явилося відео, зняте нібито на місці аварії літака Іл-22 Повітряно-космічних сил Росії.
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У коментарі до відео стверджується, що під час падіння літака загинули 10 членів екіпажу.
Іл-22 зазвичай використовується ПКС Росії як літаючий командний пункт. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Сили оборони України збили такий літак у квітні 2022 року.
25 червня повідомлялося, що під час руху колон терористичної організації група Вагнера територією Росії найманці знищили сім бортів російської авіації, завдавши по них превентивний удар.
- 24 червня ватажок ПВК Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.
- До вечора того ж дня він домовився з владою РФ та оголосив відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин їде до Білорусі.
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