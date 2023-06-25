Вагнерівці превентивно знищили сім бортів російської авіації – Повітряні сили

Під час руху колон терористичної організації Група Вагнера найманці знищили сім бортів російської авіації, завдавши по них превентивного удару. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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За словами Ігната, вагнерівці знищили сім бортів: один літак, два бойові вертольоти та інші – транспортні.

Представник Повітряних сил сказав, що вагнерівці розуміли, що російська авіація здатна розбити їхні військові колони, як це робили українські льотчики з колонами росіян у момент повномасштабного вторгнення – знищували їх швидко та ефективно.

"Недарма це зроблено. Чудово розуміли ті, хто начебто рухався на Москву, що авіація може їм серйозно загрожувати... Цього, напевно, і боялися бійці ПВК, а тому превентивно знищили те, що було в небі... Авіація сьогодні може колону на марші рознести дуже швидко", – сказав Ігнат.

24 червня ватажок ПВК Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.

До вечора того ж дня він домовився з владою РФ та оголосив відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин їде до Білорусі.

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