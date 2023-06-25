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Вагнеровцы превентивно уничтожили семь бортов российской авиации – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2023, 09:01
Вагнеровцы превентивно уничтожили семь бортов российской авиации – Воздушные силы - Фото
Юрий Игнат (скриншот видео)

Во время движения колонн террористической организации Группа Вагнера наемники уничтожили семь бортов российской авиации, нанеся по ним превентивный удар. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам Игната, вагнеровцы уничтожили семь бортов: один самолет, два боевых вертолета и остальные – транспортные.

Представитель Воздушных сил сказал, что вагнеровцы понимали, что российская авиация способна разбить их военные колонны, как это делали украинские летчики с колоннами россиян в момент полномасштабного вторжения – уничтожали их быстро и эффективно.

"Неспроста это сделано. Прекрасно понимали те, кто якобы двигались на Москву, что авиация может им серьезно угрожать... Этого, наверное, и боялись бойцы ЧВК, поэтому превентивно уничтожили то, что было в небе... Авиация сегодня может колонну на марше разнести очень быстро", – сказал Игнат.

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Наталья Медведева
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чвк вагнераЮрий Игнат
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